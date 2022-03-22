CNN: Белоруссия готовится присоединиться к спецоперации России на Украине

Журналисты CNN утверждают со ссылкой на неназванных представителей США и НАТО, что белорусские Вооружённые силы готовятся в ближайшее время присоединиться к спецоперации России на Украине. По сообщению американских журналистов, в Белоруссии уже «подготавливается почва» для вступления в конфликт.

Источник CNN предполагает , что белорусские боевые подразделения численностью в несколько тысяч человек готовы войти на Украину уже в ближайшие дни. При этом в Пентагоне нет данных об участии Белоруссии в спецоперации, а представитель оборонного ведомства также на условиях анонимности сообщил, что у разведки нет сведений и о её намерениях.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее заявил, что у Украины осталась последняя возможность достойно выйти из конфликта с Россией. По его словам, подписание мирного договора позволит сохранить тысячи жизней, а если Киев упустит этот шанс, то вернуть его будет уже сложно.

Лукашенко полагает, что Украине нужно цепляться за эту, возможно, единственную возможность, которой больше не суждено повториться. Он отметил, что подписание договора будет выгодно как для Украины, так и для России и Белоруссии.

Ранее прошло несколько раундов переговоров между Россией и Украиной. Первый состоялся 28 февраля в Гомельской области в Белоруссии и продолжался пять часов. Вторая встреча прошла в Беловежской Пуще 3 марта, 7 марта делегации проводили переговоры в Брестской области. В настоящее время переговорщики общаются в формате видеосвязи.