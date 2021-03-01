CNN: Байден введёт санкции против России из-за Навального на этой неделе

https://static.news.ru/photo/65fa7fd6-7aaa-11eb-b56c-96000091f725_660.jpg Джо Байден Фото: Sam Corum/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Белом доме намерены на этой неделе ввести санкции против России из-за ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным. Об этом сообщает телеканал CNN на источники в администрации президента США.

Вашингтон будет координировать с властями Евросоюза принятие антироссийских санкций, сообщает телеканал. Отмечается, что американские власти намерены послать «сильный сигнал», который должен напомнить о необходимости соблюдения прав человека.

Навальный был арестован 18 января в аэропорту Шереметьево после возвращения из Германии, где проходил лечение. Московским судом оппозиционер был осуждён на 3,5 года колонии по делу «Ив Роше». Мосгорсуд признал законным ранее вынесенный вердикт, но изменил срок в колонии — он проведёт в ней два года шесть месяцев, поскольку часть времени находился под домашним арестом.

Как сообщал NEWS.ru, постпреды Евросоюза ранее также согласовали антироссийские санкции из-за ареста оппозиционера Алексея Навального. Они уже отправили свои предложения на утверждение министрам. В МИД России заявили, что Москва отреагирует на санкции ЕС, в случае их принятия.