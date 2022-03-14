CNBC: в США захотели ввести эмбарго на торговлю с Россией

В США рассматривается возможность введения эмбарго на торговлю с Россией, а также блокирование доступа к международным морским путям. В числе новых ограничений может оказаться российский экспорт никеля, урана и алюминия. В Вашингтоне также обсуждают новые меры против возможностей Москвы в сфере криптовалютных операций. Об этом сообщила корреспондент телеканала Си-эн-би-си Кайла Тауш со ссылкой на заместителя министра финансов Соединённых Штатов Уолли Адемейо. Фрагмент интервью был опубликован на странице журналистки в Twitter.

Министерство финансов США предпринимает все усилия, чтобы воздействовать на российскую экономику, в том числе за счёт введения экспортного контроля, — заявил Адемейо.

При этом он отметил, что все вышеупомянутые предложения «находятся на столе». Он добавил, что власти США намерены продолжить принятие новых мер в отношении представителей российской элиты.

Во французской миссии, председательствующей в Совете ЕС, ранее заявили, что постоянные представители стран — членов Евросоюза на заседании согласовали четвёртый по счёту пакет антироссийских санкций в связи с ситуацией на Украине.