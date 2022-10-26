CNBC: США передали Украине первые два комплекса NASAMS

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Генеральный директор производителя NASAMS, американской компании Raytheon Technologies, Грег Хейес рассказал телеканалу CNBC, что США передали Украине два первых зенитных ракетных комплекса (ЗРК) NASAMS. По его словам, передача военной техники американскому правительству была осуществлена две недели назад. В настоящее время идет развертывание комплексов на территории Украины, пишет ТАСС.

Мы только что поставили два комплекса NASAMS. Мы передали два комплекса правительству США пару недель назад. Уже сегодня идет их развертывание на Украине, — рассказал Хейес.

Всего Вашингтон планирует поставить восемь таких комплексов Киеву. Поставки планируется осуществлять в рамках инициативы по содействию безопасности Украины.

Норвегия продолжит поставки вооружений Украине, ранее заявил государственный секретарь в Министерстве иностранных дел страны Эйвинд Вад Петерссон. Дипломат отметил, что Киев действует в полном соответствии с нормами Устава ООН. По его словам, Осло поставляет Украине оружие из-за специальной операции России. Он добавил, что Норвегия будет оказывать и другую поддержку Украине, но не уточнил о чем идет речь.