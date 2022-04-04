CNBC сообщил подробности пятого пакета санкций ЕС против России

Пятый пакет санкций Евросоюза против России, скорее всего, коснётся лизинга самолётов, импорта и экспорта авиационного топлива, продукции из стали и предметов роскоши. Об этом сообщает телеканал CNBС со ссылкой на европейских чиновников.
По словам представителей ЕС, этот пакет антироссийских санкций всё ещё
Ожидается, что новый пакет рестрикций против России будет одобрен ЕС позднее на этой неделе.
Ранее министры экономики и финансов стран Евросоюза намерены 5 апреля рассмотреть новые санкции против России на плановой встрече в Люксембурге после сообщений о ситуации в Буче. По словам председателя Еврогруппы Паскаля Донохью, сейчас для стран союза крайне важно «сохранять единство».