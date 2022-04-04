CNBC сообщил подробности пятого пакета санкций ЕС против России

Пятый пакет санкций Евросоюза против России, скорее всего, коснётся лизинга самолётов, импорта и экспорта авиационного топлива, продукции из стали и предметов роскоши. Об этом сообщает телеканал CNBС со ссылкой на европейских чиновников.

По словам представителей ЕС, этот пакет антироссийских санкций всё ещё проходит стадию разработки и может измениться. Причина заключается в том, что страны ЕС всё ещё расходятся во мнениях, включать ли в санкции эмбарго на импорт энергоносителей из России.

Ожидается, что новый пакет рестрикций против России будет одобрен ЕС позднее на этой неделе.

Ранее министры экономики и финансов стран Евросоюза намерены 5 апреля рассмотреть новые санкции против России на плановой встрече в Люксембурге после сообщений о ситуации в Буче. По словам председателя Еврогруппы Паскаля Донохью, сейчас для стран союза крайне важно «сохранять единство».