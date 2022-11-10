CNBC: Евросоюз ополчился на США из-за закона о снижении инфляции

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Страны Европейского союза (ЕС) выразили серьезные опасения из-за принятого в США законе по инициативе президента Джо Байдена о снижении инфляции, сообщает телеканал CNBC со ссылкой на анонимного европейского чиновника. Источник издания отметил, что в Европе был создан конгломерат из 27 министров, которые заявили, что мера угрожает европейской промышленности. В списке из девятых пунктов также числятся налоговые льготы для американских автопроизводителей электрокаров.

Каждый министр согласился с тем, что закон о снижении инфляции вызывает озабоченность на европейском уровне и что нам нужно посмотреть, как лучше отреагировать, — рассказал собеседник телеканала.

В Брюсселе уверены, что принятые в США меры сделают европейские товары неконкурентоспособными.

Обозреватель Хирофуми Мацуо в статье для японской газеты Nihon Keizai ранее заявил, что только «изгнанная» Россия может решить европейский энергокризис, который охватил весь мир. Он отметил, что напряженность на энергетических рынках может сохраняться в течение десятилетий. Автор материала призвал вернуть Россию на международный рынок. Он указал на то, что поспешность в закупке газа странами Европы привела к глобальной борьбе за голубое топливо.