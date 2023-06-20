Cловакия признала голодомор 1932–1933 годов геноцидом украинского народа Зеленский поблагодарил Словакию за признание голодомора геноцидом украинцев

Фото: Nazar Furyk/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Национальный музей «Мемориал жертв голодомора» в Киеве

Президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в Twitter выразил благодарность парламенту Словакии за признание голодомора 1932–1933 годов геноцидом украинского народа. Глава государства назвал данное решение «своевременным». Украинский лидер отметил, что признание является значительным вкладом в «восстановлении исторической справедливости».

Выражаю благодарность парламенту Словакии за признание голодомора 1932–1933 годов геноцидом украинского народа. Своевременное решение, которое вносит значительный вклад в восстановлении исторической справедливости, — написал Зеленский.

По его словам, подобные решения «чтят память миллионов невинных жертв».

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба написал на своей странице в Twitter, что палата депутатов Люксембурга признала голодомор геноцидом украинского народа. Дипломат приветствовал подобное решение. По его мнению, оно восстанавливает историческую справедливость. На Украине действует закон, признающий голод 1932–1933 годов «геноцидом украинского народа». Голод в то время охватил также Северный Кавказ, Нижнее и Среднее Поволжье, значительную часть Центрально-Черноземной области, Казахстан, Западную Сибирь, Южный Урал. В результате погибли порядка 7–8 млн человек, из них порядка 3–3,5 млн — на Украине.