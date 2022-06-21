«Цирк уродов»: американский наёмник про бойцов ВСУ Американский наёмник раскритиковал действия ВСУ в ходе спецоперации России на Украине

Фото: Ministry of Defense of Ukraine/flickr.com

Журналист Сет Харп опубликовал в своих социальных сетях переписку с американским наёмником, который раскритиковал действия ВСУ на Украине в ходе российской специальной операции. Иностранный боевик признался, что украинские военные сражаются против своих же солдат. Он назвал происходящее «цирком уродов» и добавил, что люди гибнут впустую.

Люди получают ранения и гибнут впустую — это просто цирк уродов. Мы ввязались в двухчасовой бой — оказалось, что с украинским же спецназом, уму непостижимо. Украинцам ничего не светит, если они собираются и дальше воевать точно так же, — рассказал наёмник.

Он также рассказал, что если бы не знакомый человек, ради которого он приехал на Украину, он бы никогда «не стал бы участвовать в этом тупорылом дурдоме».

Российские военные ранее показали трофейное вооружение украинской армии, которое было брошено в спешке бойцами ВСУ при отступлении в Луганской области. Отмечается, что чаще всего к военным РФ попадают завезённые странами Запада американские противотанковые ракетные комплексы (ПРК) Javelin и NLAW шведского производства, из-за большого веса, который осложняет отступление. Российские военнослужащие также рассказали про американские противотанковые мины и гранатомёты советского производства.