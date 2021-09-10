«Циничная игра»: Пушков оценил заявление о нападении России на Эстонию

Член Совета Федерации Алексей Пушков отреагировал на заявление о скором нападении России на Эстонию. По его словам, таким образом Таллин «набивает себе цену», говорится в сообщении в его Telegram-канале.

Россия нападёт на Эстонию? В этом очередном заявлении из Таллина нет ни смысла, ни логики: зачем России нападать на Эстонию? — задался вопросом сенатор.

Он отметил, что ЕС специально делает Эстонию «прифронтовым государством», которое якобы «может чуть ли не завтра стать объектом атаки России». По его мнению, без этого такая страна мало кому интересна в плане политического и экономического сотрудничества, а военные Эстонии и Британии, делая такие заявления, попросту требуют выделить себе большее финансирование на военные расходы.

Тут эстонский генерал вообще не удержался и проговорился: мол, увеличьте военный бюджет до 6,5 процента ВВП — и мы в одиночку отобьём нападение России! Сами справимся! Все понимают, что это чушь, но десятилетиями играют в эту циничную игру, — заключил Пушков.

Ранее командующий cилами обороны Эстонии генерал-лейтенант Мартин Херем заявил о возможности нападения России на республику в ближайшие несколько лет. Согласно версии генерала, это нападение может представлять собой «ограниченное по времени вторжение военных сил, которое <...> будет сопровождаться другими элементами гибридной войны».