ЦИК Южной Осетии зарегистрировала группу по проведению референдума

Центральная избирательная комиссия Южной Осетии зарегистрировала инициативную группу по проведению референдума о вхождении республики в состав России, заявил представитель ЦИК Игорь Чочиев. В группу вошли 26 общественных и политических деятелей, в том числе действующий президент Южной Осетии Анатолий Бибилов, сообщает «Интерфакс».

В составе инициативной группы четыре президента республики — действующий президент Анатолий Бибилов, экс-президенты Людвиг Чибиров, Эдуард Кокойты, Леонид Тибилов, всего 26 человек — политических и общественных деятелей, — сказал он.

По его словам, как только инициативная группа получит свидетельство о регистрации, она может приступить к сбору подписей. Как ожидается, это произойдёт уже завтра. Инициативной группе нужно собрать не меньше тысячи подписей.

Ходатайство о регистрации инициативной группы по вопросу вхождения Южной Осетии в состав России поступило в ЦИК Южной Осетии 5 апреля.

Ранее стало известно, что в Южной Осетии могут пройти два референдума. Как заявил Анатолий Бибилов, первый будет посвящён вхождению в состав России, а спустя время может состояться и референдум о воссоединении с Северной Осетией.

Пресс-секретарь президента Южной Осетии Дина Гассиева отмечала, что все юридические процессы, необходимые для присоединения Южной Осетии к России, пройдут после 10 апреля, когда в республике состоятся президентские выборы.