Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Участники акции протеста в субботу, 11 января, начали приводить в порядок захваченное ими три дня назад здание администрации президента в Сухуме.

Оценка ущерба началась ещё с утра. В здании администрации три этажа. Заметные повреждения, полученные в рамках акции протеста, наблюдаются только на первом. В настоящее время протестующие решают, каким образом будут...