Глава ЦИК Абхазии Тамаз Гогия сообщил, что решение о назначении новой даты президентских выборов может быть принято только после получения решения суда.
Как только мы получим документы из суда — назначим дату заседания ЦИК, — отметил глава центризбиркома.
По его словам, оно должно состояться в течение пяти дней,
Ранее кассационная коллегия Верховного суда Абхазии признала незаконным решение ЦИК о победе действующего лидера республики Рауля Хаджимбы.
Как писал NEWS.ru, адвокат оппозиционера Алхаса Квицинии прокомментировал решение Верховного суда Абхазии признать незаконным решение ЦИК о победе действующего лидера республики Рауля Хаджимбы.
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