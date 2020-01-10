Тамаз Гогия Тамаз Гогия Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Глава ЦИК Абхазии Тамаз Гогия сообщил, что решение о назначении новой даты президентских выборов может быть принято только после получения решения суда.

Как только мы получим документы из суда — назначим дату заседания ЦИК, — отметил глава центризбиркома.

По его словам, оно должно состояться в течение пяти дней, передаёт ТАСС.

Ранее кассационная коллегия Верховного суда Абхазии признала незаконным решение ЦИК о победе действующего лидера республики Рауля Хаджимбы.

Как писал NEWS.ru, адвокат оппозиционера Алхаса Квицинии прокомментировал решение Верховного суда Абхазии признать незаконным решение ЦИК о победе действующего лидера республики Рауля Хаджимбы.

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