ЦИК Грузии обработала более 99% бюллетеней на парламентских выборах

https://static.news.ru/photo/01a2ffea-1c5e-11eb-8572-fa163e074e61_660.jpg Фото: Стрингер/РИА Новости

На парламентских выборах в Грузии после обработки более 99% бюллетеней побеждает правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия».

Данные об этом появились на официальном сайте ЦИК. Согласно им, правящая партия после обработки более 99% бюллетеней набирает 48,16% голосов.

Всего, по данным Центризбиркома, в парламент входят семь партий и два блока. Второе место занимает блок «Объединённая оппозиция „Сила в единстве“», в который входит в том числе партия «Единое национальное движение», основанная бывшим президентом страны Михаилом Саакашвили, передаёт ТАСС.

В 13 одномандатных округах из 30 также победила правящая партия, в 17 будет проведён второй тур, так как 50-процентный барьер не преодолел ни один из претендентов.

Ранее NEWS.ru писал о том, что оппозиционные партии в Грузии считают итоги парламентских выборов нелегитимными, заявляют о тотальной фальсификации их результатов и призывают население собраться на акцию протеста. Такое заявление лидеры оппозиции сделали в ходе брифинга после объявления Центризбиркомом первых данных по итогам выборов.