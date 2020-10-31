ЦИК Грузии обработала более 99% бюллетеней на парламентских выборах

На парламентских выборах в Грузии после обработки более 99% бюллетеней побеждает правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия».
Данные об этом появились на официальном сайте ЦИК. Согласно им, правящая партия после обработки более 99% бюллетеней набирает 48,16% голосов.
Всего, по данным Центризбиркома, в парламент входят семь партий и два блока. Второе место занимает блок «Объединённая оппозиция „Сила в единстве“», в который входит в том числе партия «Единое национальное движение», основанная бывшим президентом страны Михаилом Саакашвили,
В 13 одномандатных округах из 30 также победила правящая партия, в 17 будет проведён второй тур, так как 50-процентный барьер не преодолел ни один из претендентов.
Ранее NEWS.ru писал о том, что оппозиционные партии в Грузии считают итоги парламентских выборов нелегитимными, заявляют о тотальной фальсификации их результатов и призывают население собраться на акцию протеста. Такое заявление лидеры оппозиции сделали в ходе брифинга после объявления Центризбиркомом первых данных по итогам выборов.