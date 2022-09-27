ЦИК ДНР: обработано 82% протоколов, за вхождение в РФ проголосовали 99,06%

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Город Северодонецк

Председатель Центральной избирательной комиссии Донецкой Народной Республики (ДНР) Владимир Высоцкий заявил, что в настоящее время обработано 82% протоколов. По его словам, за вхождение ДНР в состав Российской Федерации проголосовало 99,06% жителей. Он добавил, что против высказались 0,68% избирателей, пишет РИА Новости.

Нами обработано 82% протоколов, 99,06% проголосовали «за», против — 0,68%, — рассказал Высоцкий.

По словам председателя ЦИК, обращений о нарушениях на референдуме в ДНР не поступало.

Председатель ЦИК Луганской Народной Республики (ЛНР) Елена Кравченко ранее заявила, что Центральная избирательная комиссия республики обработала 100% бюллетеней. За вхождение территории в состав России проголосовали 98,42% жителей. Референдумы ранее завершились в ДНР, Херсонской и Запорожской областях. На территории ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей с 23 по 27 сентября проходили референдумы о вхождении в состав России.

Голосование в Госдуме о вступлении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в РФ по итогам референдумов может пройти уже на этой неделе, рассказал ранее член комитета по международным делам Виталий Милонов.