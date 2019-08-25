https://static.news.ru/photo/11dab6ea-c756-11e9-9662-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Пресс-секретарь Центральной избирательной комиссии Абхазии Елена Лабахуа предупредила журналистов о не соответствующей действительности информации, которую распространяют под видом результатов exit poll.

По её словам, в стране не проводятся никакие exit poll, поэтому информация о выборах, которая попадает в Сеть не соответствует действительности, передаёт ТАСС .

25 августа в Абхазии проходят выборы президента. На должность претендуют 10 человек, в том числе действующий руководитель страны Рауль Хаджимбу.

Ранее News.ru писал о том, что участвующие в наблюдении за выборами президента Абхазии представители Германии считают, что голосование проходит свободно и демократично. От ФРГ за процедурой смотрят трое немецких депутатов, а также представитель австрийской неправительственной организации.