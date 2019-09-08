https://static.news.ru/photo/e12c71e8-d2b6-11e9-9a2e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Global Look Press

Центральная избирательная комиссия Абхазии подвела предварительные итоги выборов главы государства. Председатель комиссии Тамаз Гогия сообщил, что второй тур голосования признан состоявшимся.

По предварительным данным ЦИК, действующий президент Абхазии Рауль Хаджимба выигрывает выборы. Он получил 47,38%, оппозиционер Алхас Квициния — 46,19%.

Гогия подчеркнул, что у оппозиции есть право оспорить выборы, сообщает РИА Новости .

Ранее Квициния заявил, что намерен оспаривать результаты выборов, однако взял тайм-аут до утра и призвал своих сторонников разойтись от здания ЦИК.

Как ранее писал News.ru, второй тур президентских выборов в Абхазии проходит впервые в истории частично признанной республики. По результатам первого этапа, прошедшего 25 августа, разрыв между Хаджимбой и руководителем оппозиционной партии «Амцахара» Квицинией составил немногим менее 2%.