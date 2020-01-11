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Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Абхазии в воскресенье, 12 января, обсудит назначение даты новых выборов президента республики после отмены итогов предыдущего голосования Верховным судом.

Основная повестка — решение суда, — ответил глава комиссии Тамаз Гогия на вопрос ТАСС о новой дате выборов.

9 января участники акций протеста в Сухуме захватили здание администрации президента, чиновники бежали. Дозвонившимся туда журналистам оппозиционеры сказали: «Всё в порядке. Небольшой переворот произошёл».

Активисты требуют проведения новых президентских выборов. Они не согласны с результатами второго тура голосования. Также поводом для демонстрации послужило то, что один из подозреваемых в убийстве в ноябре 2019 года в центре Сухума якобы является охранником президента.

10 января лидер абхазской оппозиции Алхас Квициния выиграл в Верховном суде дело об обжаловании итогов президентских выборов, на которых проиграл действующему президенту Раулю Хаджимбе с отставанием менее чем в 2% голосов. Инстанция также постановила, что необходимо назначить перевыборы. Как заявили в ЦИК, они должны пройти в течение ближайших двух месяцев.

Как ранее писал NEWS.ru, замсекретаря Совета безопасности РФ Рашид Нургалиев и президент Абхазии Рауль Хаджимба обсудили 11 января возможность переговоров с оппозицией.