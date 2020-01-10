https://static.news.ru/photo/2480be54-339c-11ea-93c9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Mazyar Asadi/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Бортовые самописцы потерпевшего катастрофу в Тегеране украинского самолета Boeing 737 будут вскрыты 10 января в лаборатории аэропорта Мехрабад. Об этом сообщил журналистам глава отдела расследования происшествий Организации гражданской авиации (ОГА) Ирана Хасан Резайефар. Бортовые самописцы повреждены, отметил он.

Украинская делегация также считает, что чёрные ящики повреждены, однако карты памяти разговорного и параметрического самописцев, вероятно, пригодны к использованию, — приводит агентство ИРНА слова Резайефара.

Он также добавил, что если иранская сторона не сможет расшифровать бортовые самописцы, то прибегнет к помощи России, Франции, Канады или Украины. По словам высокопоставленных должностных лиц ОГА, на получение данных из чёрных ящиков может уйти до двух месяцев. Там также добавили, что не располагают доказательствами того, что лайнер был сбит ракетами. Версия иранской стороны — возгорание двигателей.

Следовавший из Тегерана в Киев самолёт «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение рано утром 8 января, едва вылетев из аэропорта. На борту было 176 человек. Это граждане Ирана (82), Канады (63), Украины (11, 9 из которых члены экипажа), Швеции (10), Афганистана (4), ФРГ (3), Великобритании (3). Все они погибли.

Глава СНБО Алексей Данилов сообщил, что сейчас украинские специалисты рассматривают семь версий причин крушения самолёта. Часть из них не разглашается. Общественности были заявлены три: поражение лайнера зенитной ракетой, взрыв в результате теракта и взрыв двигателя воздушного судна по техническим причинам.

Ранее NEWS.ru писал, что разведывательный спутник США перед крушением украинского Boeing 737 в Тегеране зафиксировал тепловой след двух иранских ракет, приближавшихся к самолёту. С заявлением о том, что крушение лайнера произошло по этой причине, выступили также премьер-министры Канады и Великобритании.