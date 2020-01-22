Министр дорог и городского развития Исламской республики Мохаммад Эслами сообщил о том, что процесс расшифровки чёрных ящиков украинского Boeing 737 будет проходить в Иране.
На данный момент ведутся работы по подготовке необходимого оборудования и программного обеспечения для решения этого вопроса, — пишет радио Sputnik.
Ранее правительство Канады призвало Иран передать Киеву или Парижу чёрные ящики с разбившегося под Тегераном 8 января украинского Boeing. Украинские политики назвали «сложными» переговоры о передаче самописцев сбитого самолёта.
Как передавал NEWS.ru ранее, Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины», который выполнял рейс из Тегерана в Киев, потерпел крушение 8 января вскоре после вылета. На его борту находилось 176 пассажиров. Все они погибли.