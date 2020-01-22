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У лидера Незалежной Владимира Зеленского пока не запланирована встреча с российским коллегой Владимиром Путиным в рамках визита в Израиль 23 — 24 января. Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента Украины.

Если общение на полях форума состоится, президент Украины планирует обсуждать только вопросы дальнейшего освобождения удерживаемых лиц, — цитирует «Интерфакс-Украина» представителя пресс-службы. Как писал NEWS.ru, Владимир Зеленский в ходе посещения Израиля...