«Чёрную плесень» выявили у заражённого коронавирусом в Мексике

https://static.news.ru/photo/b5677a12-c4c7-11eb-a493-96000091f725_660.jpg Фото: R. Koenig/Global Look Press

Врачи штата Мехико выявили у 34-летнего мужчины с диабетом мукормикоз. Заражение грибковой инфекцией у Грегорио Авенданьо случилось после перенесённого им коронавируса, сообщает издание Milenio.

Отоларинголог диагностировал у него мукормикоз, «чёрную плесень»... Ему срочно нужна операция, — приводит издание слова брата заражённого.

Родственник уточнил, что жизнь Авенданьо находится в опасности. Мужчину госпитализировали в конце мая после того, как у него случился паралич лицевого нерва. Через четыре дня Авенданьо перестал говорить, врачи намерены удалить ему левый глаз, поскольку есть опасность заражения мозга.

Ранее стало известно, что третий вид грибковой плесени обнаружили индийские медики у пациента в штате Уттар-Прадеш. По словам доктора Тяги, он обнаружил у одного из своих пациентов стразу три вида плесени — жёлтую, белую и чёрную. Мужчина два месяца лечился от COVID-19 и уже начал поправляться, однако внезапно одна сторона лица у него начала опухать, из-за чего он не мог закрыть глаза.