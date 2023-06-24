ЧВК «Вагнер» втянули в преступную авантюру: новости СВО на вечер 24 июня Последние новости об СВО на Украине

Фото: Анатолий Карбинов/News.ru

Минобороны РФ обратилось к бойцам ЧВК «Вагнер», заявив, что их обманом втянули в преступную авантюру бизнесмена Евгения Пригожина и привлекли к участию в вооруженном мятеже. Ведомство призвало вагнеровцев проявить благоразумие и выйти на связь с сотрудниками правоохранительных органов, гарантировав им безопасность.

Минобороны РФ 24 июня опубликовало сводку о ходе специальной военной операции на Украине. За сутки на Южно-Донецком, Донецком, Запорожском, Купянском, Краснолиманском и Херсонском направлениях были уничтожены около 590 украинских военных, три танка, пять боевых машин пехоты, 14 боевых бронированных машин, две боевые машины РСЗО «Град», артиллерийская установка Caezar производства Франции, артиллерийская система М777 производства США, две гаубицы «Мста-Б», четыре гаубицы Д-20 и две гаубицы Д-30, а также три самоходные артиллерийские установки «Акация» и две гаубицы «Гвоздика». Кроме того, средствами противовоздушной обороны за сутки были сбиты 24 украинских беспилотника.

Войска России уничтожили склад с британскими крылатыми ракетами Storm Shadow на авиабазе в районе населенного пункта Староконстантинов Хмельницкой области. В Минобороны указали, что склад со снарядами был поражен в ответ на совершенную ВСУ 22 июня атаку ракетами по Чонгарскому мосту.

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В ночь на 24 июня Воздушно-космические силы России нанесли групповой удар высокоточным оружием по центрам радиотехнической разведки и авиационной технике ВСУ на аэродромах Канатово в Кировоградской области и Днепре. Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены, заявили в ведомстве.

Президент РФ Владимир Путин заявил в своем обращении к гражданам в связи с попыткой вооруженного мятежа в стране ЧВК «Вагнер», что в период проведения спецоперации нужно отбросить любые распри, чтобы не позволить врагам извне воспользоваться этим и подорвать ситуацию внутри государства. Он также сказал, что СВО — это битва, в которой решается судьба народа, она требует единства и консолидации всех сил.

Фото: kremlin.ru Президент России Владимир Путин

Путин подписал закон, позволяющий задерживать граждан за нарушение режима военного положения на срок до 30 суток. Документ вносит изменения в статьи КоАП «Административный арест» и «Нарушение режима военного положения».

Между тем представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что у России только один главнокомандующий — Путин. Дипломат призвала сплотиться вокруг президента, отложив свое личное на потом. По словам Захаровой, враг только и ждет междоусобицы в стране, и если россияне не объединятся и каждый будет сам за себя, то впоследствии «ничего уже не будет важно».

Telegram-канал RT сообщил, что бойцы ЧВК «Вагнер» установили противотанковые мины на въезде в Ростов-на-Дону. На опубликованных кадрах рядом с бойцами стоит грузовик с боеприпасами, видно трубу гранатомета.

РИА Новости сообщило, что проезд к Буденновскому проспекту в Ростове-на-Дону перекрыт вооруженными людьми в военной форме без опознавательных знаков. Также заблокирован пеший проход по Пушкинской улице, где находится штаб Южного военного округа.

RT передает, что взрыв прогремел у штаба Южного военного округа в Ростове-на-Дону. По данным телеканала, также были слышны звуки стрельбы. При этом очевидцы заявили, что слышали два взрыва. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что в Ростове-на-Дону отменены все массовые мероприятия. Он попросил жителей города не покидать свои дома и воздержаться от поездок в центр.

Колонну военной техники сняли на видео во время движения по трассе в сторону Ростова-на-Дону, передало URA.RU. В составе колонны заметили БТР с флагом Чеченской Республики. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

RT сообщил, что отряды спецназа «Ахмат» прибыли в Ростов-на-Дону. Глава Чечни Рамзан Кадыров перед этим сообщил в своем Telegram-канале, что бойцы Минобороны и Росгвардии выдвинулись в зоны напряженности. Кадыров подчеркнул, что будет сделано все возможное для того, чтобы защитить государственность и сохранить единство России.

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов заявил о передвижении военной техники ЧВК «Вагнер» по региону. По его словам, правоохранительные органы и местные власти, включая муниципальные, принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности граждан. Артамонов также сообщил, что объекты критической инфраструктуры в регионе работают без сбоев.

Группу ЧВК «Вагнер» заблокировали в социальной сети «ВКонтакте» по требованию Роскомнадзора. Доступ к сообществу ограничили, чтобы пресечь распространение призывов к участию в вооруженном мятеже, пояснили РИА Новости в пресс-службе РКН.

Экс-глава Роскосмоса, руководитель действующей в зоне СВО добровольческой группы «Царские волки» Дмитрий Рогозин призвал связанного с ЧВК «Вагнер» бизнесмена Евгения Пригожина воздержаться от попыток пособничества врагу и направить силы на поддержку фронта. По словам Рогозина, во время спецоперации нужно «засунуть свои политические амбиции в задницу».

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