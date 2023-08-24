ЧВК «Вагнер» стала еще сильнее: почему Польшу расстроила гибель Пригожина

Фото: Анатолий Карбинов/NEWS.ru

Бойцы ЧВК «Вагнер»

Возможная гибель бизнесмена Евгения Пригожина создала еще большие опасения для Варшавы, заявил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий. Почему действия ЧВК «Вагнер» беспокоят Польшу?

По словам Моравецкого, поляки должны сами ответить себе на вопрос, представляют ли большую или меньшую угрозу «музыканты», которые находятся в Белоруссии.

«Для меня это риторический вопрос.<...> [ЧВК „Вагнер“] еще сильнее, чем раньше, или как минимум в такой же степени, как раньше, будет использована в качестве инструмента провокаций, шантажа, атак в рамках нарушения политики безопасности и дестабилизации стран, граничащих с Россией и Белоруссией», — добавил премьер.

Почему Польша боится ЧВК «Вагнер»

Польская радиостанция Zet 1 августа заявила, что два вертолета ВС Белоруссии были обнаружены в районе Беловежья. Ми-24 и Ми-8 залетели на 3 км вглубь польской границы, развернулись и полетели обратно. Сообщалось, что боевые машины пересекли границу с Польшей при маневрах с ЧВК «Вагнер».

В Варшаве произошедшее назвали «недопустимым элементом эскалации напряженности на границе» и призвали Минск объясниться. В связи с инцидентом в МИД Польши был вызван поверенный в делах Белоруссии Александр Чесновский.

«В связи с вторжением в воздушное пространство Польши двух белорусских вертолетов 1 августа 2023 года в Министерство иностранных дел Польши незамедлительно был вызван поверенный в делах Белоруссии», — говорилось в заявлении.

Вечером того же дня министр обороны Польши Мариуш Блащак приказал увеличить присутствие войск на границе с Белоруссией.

«Министр обороны отдал приказ о повышении числа военнослужащих у границы, а также о мобилизации дополнительных сил и средств, включая боевые вертолеты», — указано в сообщении ведомства.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий по итогам встречи с президентом Литвы Гитанасом Науседой 3 августа заявил, что бойцы ЧВК «Вагнер» якобы попытаются дестабилизировать восточный фланг НАТО. По его словам, «музыканты» могут переодеться в мигрантов и проникнуть на территорию страны для совершения диверсии.

«Они (бойцы ЧВК «Вагнер». — NEWS.ru) могут переодеваться в нелегальных мигрантов, чтобы проникать на территорию Польши и других стран НАТО для того, чтобы на территории нашей страны проводить диверсионные акты, которые могут иметь очень драматические последствия, — подчеркнул премьер.

Моравецкий также обратил внимание, что угроза ЧВК «Вагнер» стала одной из главных тем для обсуждения на встрече с Науседой. Он добавил, что страны НАТО готовы ответить на любые провокации с российской или белорусской стороны.

Как погиб Евгений Пригожин

Гражданский самолет Embraer с бортовым номером RA-02795, принадлежащий Евгению Пригожину, разбился вчера, 23 августа, в Тверской области. Борт выполнял рейс из Москвы в Санкт-Петербург. В нем находились 10 человек, трое из них — члены экипажа. Все они погибли. Помимо Пригожина, в списке пассажиров числились командир «оркестра» Дмитрий Уткин, замглавы ЧВК Валерий Чекалов, а также Сергей Пропустин, Евгений Макаров, Александр Тотмин и Николай Матусеев.

Джет следовал из Москвы, его маршрут резко завершился в Тверской области. Судно разбилось в 15 километрах от села Хотилово в Бологовском районе.

Фото: Investigative Committee of Russi/XinHua/Global Look Press Сотрудники экстренных служю на месте крушения самолета Embraer ERG-135 (бортовой номер RA-02795). Бизнес-джет Embraer, следовавший из Шереметьево в Санкт-Петербург, потерпел крушение в Тверской области 23 августа 2023 Фото: Investigative Committee of Russi/XinHua/Global Look Press Сотрудники экстренных служю на месте крушения самолета Embraer ERG-135 (бортовой номер RA-02795). Бизнес-джет Embraer, следовавший из Шереметьево в Санкт-Петербург, потерпел крушение в Тверской области 23 августа 2023 Фото: TASS/XinHua/Global Look Press Сотрудники экстренных служю на месте крушения самолета Embraer ERG-135 (бортовой номер RA-02795). Бизнес-джет Embraer, следовавший из Шереметьево в Санкт-Петербург, потерпел крушение в Тверской области 23 августа 2023 Фото: TASS/XinHua/Global Look Press Сотрудники экстренных служю на месте крушения самолета Embraer ERG-135 (бортовой номер RA-02795). Бизнес-джет Embraer, следовавший из Шереметьево в Санкт-Петербург, потерпел крушение в Тверской области 23 августа 2023 Фото: Виталий Шустров/ТАСС Оперативный штаб у места крушения самолета Embraer у поселка Куженкино. Бизнес-джет Embraer, следовавший из Шереметьево в Санкт-Петербург, потерпел крушение в Тверской области 23 августа 2023 года Фото: Виталий Шустров/ТАСС Оперативный штаб у места крушения самолета Embraer у поселка Куженкино. Бизнес-джет Embraer, следовавший из Шереметьево в Санкт-Петербург, потерпел крушение в Тверской области 23 августа 2023 года Фото: Виталий Шустров/ТАСС Фрагмент самолета Embraer у поселка Куженкино. Бизнес-джет Embraer, следовавший из Шереметьево в Санкт-Петербург, потерпел крушение в Тверской области 23 августа 2023 года Фото: Виталий Шустров/ТАСС Фрагмент самолета Embraer у поселка Куженкино. Бизнес-джет Embraer, следовавший из Шереметьево в Санкт-Петербург, потерпел крушение в Тверской области 23 августа 2023 года Фото: Виталий Шустров/ТАСС Фрагмент самолета Embraer у поселка Куженкино. Бизнес-джет Embraer, следовавший из Шереметьево в Санкт-Петербург, потерпел крушение в Тверской области 23 августа 2023 года Фото: Виталий Шустров/ТАСС Фрагмент самолета Embraer у поселка Куженкино. Бизнес-джет Embraer, следовавший из Шереметьево в Санкт-Петербург, потерпел крушение в Тверской области 23 августа 2023 года Фото: РИА Новости Фрагмент частного самолёта Embraer Legacy, потерпевшего крушение в селе Куженкино Бологовского района Тверской области. На борту самолета находились 10 человек, из них 3 члена экипажа Фото: РИА Новости Фрагмент частного самолёта Embraer Legacy, потерпевшего крушение в селе Куженкино Бологовского района Тверской области. На борту самолета находились 10 человек, из них 3 члена экипажа

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