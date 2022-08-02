«Чудовищная ошибка»: Джабаров о визите Пелоси на Тайвань Сенатор Джабаров заявил, что визит Пелоси на Тайвань подтолкнет Пекин к сближению с Москвой

Фото: Taiwan Foreign Ministry/Keystone Press Agency/Global Look Press

Визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань подтолкнет КНР к сотрудничеству с Россией, заявил РИА Новости первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров. По его словам, Пекину нужен мощный союзник, особенно в военном плане.

Американцы совершили чудовищную ошибку, они, сами того не подозревая, подтолкнули Китай к (сотрудничеству с NEWS.ru) РФ. Потому что Китай понял, что противостоять Америке сам он не сможет, ему нужен мощный союзник, особенно в плане военном, и таким союзником может стать для него Россия, — заявил Джабаров.

Джабаров отметил, что в этой ситуации очки наберет не «престарелая» Пелоcи, а Россия и Китай: теперь они понимают, что надо еще ближе сотрудничать. Кроме того, он полагaет, что Пекин «придумает ответ достойный», не будет это делать cходу, как американцы, это будет сделано выверено и точно.

Я думаю, если Китай предпримет жесткие меры в отношении Тайваня, мы препятствовать не будем, — резюмировал Джабаров.

Ранее стало известно, что самолет с Пелоси приземлится в аэропорту Тайбэя Суншань в 22:00 по местному времени (17:00 по мск). Для обеспечения безопасности дорожного движения планируется задействовать не менее 300 сотрудников правоохранительных органов и военных.

Представитель МИД России Мария Захарова назвала визит Пелоси на Тайвань оскорблением населения Китая. Дипломат сообщила, что американские временщики в прямом эфире оскорбили китайских граждан на потеху зрителям. Захарова также назвала США государством-провокатором.