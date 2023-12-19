«Чтобы чмырили»: военкор объяснил слова Зеленского о возвращении украинцев Военкор Руденко: Зеленский ведет переговоры с ЕС, чтобы вернуть беженцев

Фото: IMAGO/Chris Emil Janssen/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский ведет переговоры с Евросоюзом, чтобы уехавших в Европу беженцев вернули в страну, написал в своем Telegram-канале военкор Андрей Руденко. Репортер добавил, что приехавших обратно граждан отправят воевать.

Перевожу: хохлы, ваш президент ведет переговоры с ЕС о том, чтобы вас там чмырили и всеми способами выпихнули назад на Украину. А там уже военкомы отправят вас на войну. Нормальный такой у вас президент, прям борется, чтоб вы жили хуже! — заявил журналист.

До этого военный корреспондент Евгений Поддубный заявил, что при всех попытках маскироваться под либерально-демократическое правительство киевские власти все больше скатываются к тоталитарным подходам. Журналист указал на то, что мобилизационные мероприятия на Украине идут с огромными проблемами, а карательные команды военкомов получают все больше возможностей действовать агрессивно и вне рамок закона.

Кроме того, Поддубный отметил, что боевая подготовка личного состава ВСУ на западных полигонах проводится «для галочки» и ради того, чтобы отчитаться за финансирование. По мнению аналитика, некачественная подготовка противника лишь на руку российской армии. При этом агрессивная тотальная мобилизация на Украине оставляет меньше возможностей для хорошей подготовки личного состава.