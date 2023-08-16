Что ждет ВСУ при потере последнего крупного подразделения в Запорожье

Фото: МО Украины

Украинская армия задействовала в районе Работино Запорожской области свое последнее крупное резервное подразделение. Речь идет о 82-й десантно-штурмовой бригаде, которая оснащена боевыми машинами Marder и Stryker и танками Challenger-2. Почему Киев пошел на такой шаг?

«Украинские воздушно-десантные войска перебросили свою самую мощную резервную часть — это 82-я десантно-штурмовая бригада численностью 2000 человек, укомплектованная боевыми машинами Marder и Stryker и танками Challenger-2. Бригада вступила в бой в районе Работино в Запорожской области на юге Украины», — отметил американский обозреватель Дэвид Экс.

По его информации, 82-я бригада и родственная ей десантно-штурмовая часть, 46-я бригада, являются одними из последних крупных подразделений, которые украинский Генштаб держал в резерве. Обозреватель подчеркнул, что ВСУ пускают в бой «последние силы».

Экс также обратил внимание, что Киев рискует оказаться в уязвимом положении из-за потерь и наступления ВС РФ.

«Когда 46-я и 82-я бригады отступят для отдыха и ремонта, может не оказаться столь же мощных свежих бригад, которые могли бы заменить их», — уточнил эксперт.

Он добавил, что если «русские удержат в Работино свои позиции, то могут оказаться в состоянии нанести ответный удар украинцам».

Чем для Украины может обернуться поражение 82-й бригады

Военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил, что Киев хочет с помощью этого подразделения организовать прорыв в рамках контрнаступления. Однако бригада с высокой долей вероятности будет разгромлена, считает он.

«Бригада — лакмусовая бумажка происходящего на поле боя, ее бросили на Запорожское направление с целью организовать прорыв, а если ее разгромят, в чем я уверен, то это будет означать полное фиаско и конец контрнаступления ВСУ», — отметил аналитик.

Помимо этого, Матвийчук раскритиковал британские танки Challenger 2, которые находятся в распоряжении у 82-й бригады. По его словам, машины имеют сложный механизм заряжания, который позволяет им делать лишь три-четыре выстрела в минуту.

«На британцах очень тяжелый и сложный механизм заряжания — картузный. Если российские танки делают 10–12 выстрелов в минуту, то Challenger 2 — три-четыре. Думаю, гореть они будут так же, как и «Леопарды», — заявил Матвийчук.

Как ВС РФ останавливают наступление ВСУ в Запорожской области

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сегодня, 16 августа, заявил, что два аэромобильных батальона ВСУ не захотели идти в сторону позиций ВС РФ, это около 500 человек. По его словам, произошедшее связано с низким морально-психологическим состоянием украинских военнослужащих.

«Два из трех аэромобильных батальона ВСУ из-за низкого морально-психологического состояния отказались участвовать в наступательных действиях в направлении наших позиций. Это порядка 500 человек», — заявил Балицкий.

Он добавил, что за ночь на Запорожском направлении были ликвидированы 132 человека из рядов ВСУ. В МО РФ эти данные пока не комментировали.

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов вчера, 15 августа, сообщил, что подразделения ВСУ потеряли значительную часть двух третей резервов при попытке атаковать позиции российской армии в Запорожской области.

«Сейчас ВСУ на Запорожском фронте уже задействовали две трети резервов, значительная часть из которых уже потеряна в боях», — подчеркнул Рогов.

По его словам, на Запорожском участке фронта не участвовали в боях лишь штурмовики, которые ранее проходили подготовку за рубежом. Он также добавил, что речь идет о десятках тысячах украинских военных, которых собираются бросить на одно из направлений в зоне СВО.

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