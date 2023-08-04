Что за саммит по Украине в Саудовской Аравии: кто участники, будет ли РФ

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Саудовская Аравия официально подтвердила намерение провести 5–6 августа в Джидде консультации по Украине, встреча пройдет на уровне советников по нацбезопасности, пишет местное издание Saudi Press Agency. Что это за саммит, будет ли участвовать в переговорах Россия?

По информации Saudi Press Agency, планируется, что в ходе консультаций будут обсуждаться 10 вопросов, в том числе продовольственная и энергетическая безопасность, освобождение заключенных, возможность создания трибунала по военным преступлениям.

Какие страны позвали на переговоры по Украине в Саудовскую Аравию

29 июля журналисты The Wall Street Journal со ссылкой на дипломатов, участвовавших в обсуждении, написали, что Саудовская Аравия собирается провести в августе переговоры по украинскому вопросу. Сообщалось, что на саммит пригласили западные государства, Украину и крупные развивающиеся страны.

На мероприятии, по данным WSJ, будут присутствовать 30 участников, включая Индонезию, Египет, Чили, Иран и Замбию. Великобритания, Южная Африка, Польша и ЕС подтвердили свое участие в саммите. Его также может посетить советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

Бразилия и Мексика от приглашения отказалась. В МИД Китая сегодня, 4 августа, заявили, что спецпредставитель КНР по делам Евразии Ли Хуэй примет участие в этих переговорах.

«Китай готов сотрудничать с международным сообществом, чтобы играть конструктивную роль в содействии политическому урегулированию украинского кризиса», — говорится в сообщении

Переговоры в Джидде будут направлены на то, чтобы заручиться «международной поддержкой мирных требований Украины и подготовить почву для будущих переговоров между Москвой и Киевом», отметили журналисты WSJ.

Будет ли Россия участвовать в переговорах по Украине в Саудовской Аравии

Россия не получила официального приглашения на мероприятие. Однако Саудовская Аравия, как ожидается, проинформирует Москву об итогах встречи по Украине, пишет газета Politico.

«Дискуссия будет идти по 10 подтемам. Среди них продовольственная и энергетическая безопасность, освобождение заключенных и депортированных людей, включая детей, экологическая безопасность и возможность создания трибунала по военным преступлениям. Европейские страны, вероятно, соберутся вместе перед мероприятием, чтобы согласовать свои действия. Один из европейских чиновников сказал, что на встрече важно добиться приемлемого результата для украинского народа», — написали журналисты.

Мнение российских экспертов о переговорах по Украине в Саудовской Аравии

Заместитель председателя Совета Федерации по международным делам Андрей Климов обратил внимание, что Китай является партнером России и может передавать ее точку зрения другим странам.

«У Китая есть свои мирные инициативы, которые они будут продвигать, так же, как и у стран Африки. <...> Китай наш партнер, и оттого, что он где-то участвует, у России есть возможность через них передать свою точку зрения и доводы до других стран», — сказал Климов.

Гглава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович напомнил, что в Копенгагене ранее уже проходили переговоры о разрешении конфликта при участии Индии и других дружественных Москве стран, однако никаких результатов они не принесли и никак не отразились на позициях сторон.

«Безусловно, подобные дипломатические события надо отслеживать специалистам, но на основе самого факта их проведения делать поспешные выводы не стоит. У Китая достаточно прочное сотрудничество с Россией, в том числе потому что обе страны являются жертвами агрессии. У Китая пытаются отнять Тайвань, у России — Херсонскую и Запорожскую области и Донбасс», — добавил эксперт.

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