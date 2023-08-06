Что за монумент «Родина-мать» в Киеве, где заменили трезубцем герб СССР

Фото: Oleksii Chumachenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

В центре Киева на щит монумента «Родина-мать» установили украинский герб-трезубец вместо советского герба, который был демонтирован 1 августа. Что известно об этом памятнике и почему руководство Украины приняло такое решение?

История монумента «Родина-мать» в Киеве

«Родина-мать» в Киеве — часть мемориального комплекса «Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне», который находится на правом берегу Днепра. Является пятой по величине статуей мира и самой высокой на территории Украины — 102 метра.

Памятник был открыт в 1981 году. Главный скульптор Василий Бородай предложил сделать его более умиротворенным, поэтому скульптура не защищается, а поднимает руки вверх, демонстрируя триумф. В руках статуя держит 16-метровый меч и щит, который весит 13 тонн. Вес всего сооружения достигает 450 тонн.

Почему установили трезубец вместо герба СССР

Закон о декоммунизации был подписан в мае 2015 года экс-президентом Украины Петром Порошенко. В стране под запрет подпала советская символика, осуждается коммунистический режим и открываются архивы советских спецслужб. Также на украинской территории начали массово демонтировать памятники воинам, поэтам, полководцам и жертвам холокоста.

В 2022 году Минкульт Украины провел опрос, чтобы выяснить мнение граждан о необходимости демонтировать советский герб с памятника «Родина-мать». Более 90% респондентов поддержали инициативу, а 85% одобрили идею разместить на щите статуи трезубец.

Как отреагировали в России на демонтаж серпа и молота

Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала решение Киева по установке украинского трезубца на монумент «Родина-мать».

«В этом вся сущность киевского режима и возглавляемых им киборгов. Мать нельзя переименовать. Она одна. И единственное, что с ней можно сделать, — любить. А это они не умеют», — считает Захарова.

Глава комитета Госдумы по делам семьи Нина Останина предложила российским бизнесменам выкупить у Украины герб СССР, который сняли с памятника.

«У нас есть олигархи, которые еще ведут бизнес на Украине, поэтому было бы хорошо одному из них выкупить герб СССР и привезти к нам. Раз люди заявляют о своем патриотизме, то пусть докажут его», — подчеркнула она.

Депутат Госдумы Елена Драпеко заявила, что сейчас Украина предпринимает попытки перечеркнуть общую историю народов.

«На Украине беспамятство, амнезия национальная. Власти пытаются перечеркнуть нашу общую историю. Не только для украинцев, но и для жителей всех республик СССР. Я наполовину украинка, но я и мои родители всегда жили в России, и мы гордимся этим. Эта память передается в семье — детям, внукам. А они идиоты, которым нечем будет гордиться, когда они все вычеркнут, вместо памяти — пустота», — отметила Драпеко.

Член комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров назвал подобные действия Киева обычным «скудоумием».

«Украина никогда не была самостоятельным государством. Отказываясь от нашей общей истории, они тем самым становятся безродными. Такое мышление и привело к появлению неонацистов, к отмене русского языка, к уничтожению собственного народа», — добавил он.

Читайте также:

Замену герба СССР на киевской «Родине-матери» сочли «вилкой»

Захарова отреагировала на переименование монумента «Родина-мать» в Киеве

В Киеве рассказали, как распорядятся гербом СССР с монумента «Родина-мать»