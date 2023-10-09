Что за мечеть Кадырова под Иерусалимом, правда ли она разрушена Палестиной ХАМАС попало снарядом в мечеть имени Кадырова под Иерусалимом

Фото: Li Rui/xinhua/Global Look Press

Министерство иностранных дел Израиля в своем русскоязычном Telegram-канале сообщило, что мечеть имени Ахмата Кадырова под Иерусалимом получила повреждения в результате ракетного обстрела со стороны палестинского движения ХАМАС. Что об этом известно?

Что известно об обстреле мечети Кадырова

По данным МИД Израиля, в ходе ракетного обстрела со стороны палестинского движения ХАМАС было зафиксировано попадание по зданию мечети Кадырова под Иерусалимом.

«Прямое попадание ракеты террористов ХАМАС в мечеть имени Ахмата Кадырова под Иерусалимом», — говорится в сообщении.

Также прилагается фото мечети, над которой заметны клубы черного дыма.

Боевое подразделение палестинского движения ХАМАС — «Бригады Из эд-Дина аль-Кассама» — утверждает, что осуществило ракетный удар по Иерусалиму.

«В ответ на бомбардировку домов мирных жителей „Бригады Из эд-Дина аль-Кассама“ нанесли ракетный удар по оккупированному Иерусалиму», — говорится в сообщении.

Сколько человек пострадало в результате ракетной атаки в районе Иерусалима

По данным Times of Israel, при ударе были ранены трое жителей города Бейтар-Илит недалеко от Иерусалима. Также медики оказывают помощь мужчине в возрасте 20 лет, который был серьезно ранен шрапнелью в результате попадания ракеты в Абу-Гош, к западу от Иерусалима.

Позднее появились сообщения, что в Бейтар-Илите оказывается помощь четырем пострадавшим в результате ракетных обстрелов, в том числе 10-летнему мальчику в тяжелом состоянии и троим мужчинам в легком состоянии. Также оказывается помощь 60-летней женщине и мужчине, который серьезно ранен.

По данным Министерства здравоохранения Израиля, с начала боевых действий в больницах прошли лечение 2616 человек.

По данным ведомства, на данный момент госпитализированы 578 человек, в том числе 157 — в тяжелом состоянии, 259 — в состоянии средней тяжести и 161 — с легкими травмами.

Когда была открыта мечеть имени Ахмата Кадырова

В марте 2014 года сообщалось, что глава Чечни Рамзан Кадыров открыл в арабском селении под Иерусалимом мечеть, названную в честь первого президента Чеченской Республики Ахмата Кадырова.

Тогда церемонию открытия посетили тысячи жителей диаспоры, которые являются потомками чеченцев, переселившихся на территорию Османской империи еще в XVI веке.

«По воле Аллаха наши люди приехали сюда пятьсот лет назад. Мы снова здесь, мы снова строим. Этот проект — доказательство того, что мы верны своим традициям», — отмечал глава Чеченской Республики во время открытия.

Мечеть построили за три года на улице, названной в честь Ахмата Кадырова. Решение было принято в рамках укрепления связей с северокавказской республикой и в свете исследований историков, считающих, что у многих жителей деревни имеются чеченские корни.

Отмечалось, что данная мечеть является одной из крупнейших в Израиле, способна вместить порядка 3000 верующих и имеет четыре минарета.

По данным СМИ, на строительство святыни ушло порядка $10 млн, около $6 млн поступило из бюджета чеченского правительства.

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