Что за израильская система ПРО «Праща Давида»: отдадут ли ее ВСУ МО Израиля продало Финляндии системы ПРО «Праща Давида»

Фото: Nir Alon/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Ракетная установка «Праща Давида»

Министерство обороны Израиля подписало сделку с Финляндией о продаже системы ПРО «Праща Давида». Что известно об этом комплексе, зачем он нужен Хельсинки?

Стоимость соглашения оценивается в €317 млн. Церемония подписания состоялась в штаб-квартире Министерства обороны Израиля в Тель-Авиве с участием посла Финляндии Нины Нордстрем. В оборонном ведомстве еврейского государства назвали сделку историческим моментом.

«Глава Минобороны Эяль Замир подписал соглашение о продаже системы „Праща Давида“ в Финляндию. Стоимость соглашения оценивается в 1,3 миллиарда шекелей (примерно €317 млн)», — говорится в сообщении.

По оценке американского издания Military Watch, после одобрения Штатами сделки о продаже ПРО «Праща Давида» Финляндии в дальнейшем она может появиться и в других странах Североатлантического блока.

Что известно о ПРО «Праща Давида»

Системы многоуровневой противоракетной обороны «Праща Давида» были разработаны в Израиле компанией Rafael совместно с американскими специалистами. Система предназначена для перехвата баллистических ракет малой дальности и неуправляемых ракет большого калибра с дальностью пуска от 70 до 300 км. Предполагается, что она способна перехватывать и самолеты.

По заявлению разработчика, комплекс способен работать в любых погодных условиях, а его ракеты-перехватчики могут менять курс в середине полета и стоят около $1 млн.

Система была принята на вооружение Армии обороны Израиля в 2017 году. Наряду с ней небо над страной защищают система ПВО «Железный купол», перехватывающая ракеты малой дальности, система ПРО «Хец», предназначенная для поражения баллистических ракет.

Зачем Финляндии нужна ПРО «Праща Давида»

Директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко заявил, что Финляндия заключила сделку на покупку израильских систем ПРО, чтобы ее уровень противоракетной обороны приблизился к стандартам НАТО.

«Поставка системы „Праща Давида“ Финляндии нужна, чтобы поднять уровень ее противоракетной обороны до стандартов НАТО и интегрировать страну в единую систему ПВО — ПРО Альянса», — объяснил он РИА Новости.

По словам эксперта, это также обусловлено тем, что страна находится «на переднем фланге противостояния НАТО с Россией».

Финляндия после начала спецоперации на Украине подала заявку на вступление в НАТО. В апреле текущего года страна стала 31-м членом Североатлантического альянса.

Могут ли системы ПРО «Праща Давида» оказаться на Украине

Военный эксперт Саймон Ципис отметил, что Израиль в сделке по продаже ПРО преследует исключительно финансовый интерес. По его мнению, Альянс хочет разместить «Пращу Давида» в Польше или Румынии.

«И чтобы не подставлять Израиль, они купили ПРО „руками“ финнов, а затем переправят эти ракеты на приграничные с Украиной территории. И никто не может гарантировать, что „Праща Давида“ при таком развитии событий не окажется на Украине», — сказал эксперт газете «Взгляд».

Ципис заявил, что Израиль не ставит цель вооружать какие-то государства против России или вмешиваться в отношения Москвы и Хельсинки. По его словам, Тель-Авив хочет привлечь интерес стран к расширению сотрудничества с израильским военным ведомством и оборонной промышленностью.

Читайте также:

Лавров разрушил планы Европы вытолкнуть Россию из Азии

Израиль намерен демилитаризовать сектор Газа и оставить его под контролем

Победы Украины не будет: что сказал Боррель, сократит ли Запад поддержку