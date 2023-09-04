Что за гиперзвуковое оружие «Кинжал» применяет Россия в зоне СВО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Многофункциональный сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 Вооруженных сил России впервые применил в ходе специальной военной операции на Украине гиперзвуковую ракету «Кинжал». Что известно о вооружении?

Где была применена гиперзвуковая ракета «Кинжал»

В Минобороны РФ рассказали, что применение высокоточного ракетного оружия гиперзвукового класса было осуществлено в целях выполнения боевой задачи в рамках спецоперации. Ракеты применили в Хмельницкой области.

«Самолет Су-34 применил гиперзвуковую ракету „Кинжал“ в ходе СВО. Первый экипаж, который успешно выполнил такую задачу, был представлен к госнаградам», — сообщил источник.

Высокоточное оружие большой дальности российская армия применяет в рамках СВО для уничтожения складов боеприпасов и мест дислокации боевой техники ВСУ, а также военных инфраструктурных объектов Украины.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Ракета «Кинжал»

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что увеличение числа носителей гиперзвуковых ракет «Кинжал» повысит количество всеобщих воздушных тревог на Украине, так как ранее они объявлялись в тот момент, когда с аэродрома на территории Белоруссии в небо поднимался МиГ-31К — носитель «Кинжала».

«Важная новость, учитывая, что „Кинжал“ до этого запускали только с истребителя МиГ-31. Теперь для режима Зеленского воздушные тревоги станут куда тревожнее», — написал он в авторском Telegram-канале.

Что известно о ракете «Кинжал»

Впервые об авиационном ракетном комплексе «Кинжал» стало известно 1 марта 2018 года — о нем в своем послании к Федеральному Собранию РФ рассказал президент России Владимир Путин. Глава государства назвал гиперзвуковые ракеты «Кинжал» новейшим российским вооружением, не имеющим аналогов в мире.

На сегодняшний день известно, что гиперзвуковой ракетный комплекс 9-А-7660 «Кинжал» предназначен для уничтожения наземных и морских целей. Он может поражать авианосцы, эсминцы и крейсеры потенциального противника при помощи гиперзвуковых ракет 9-С-7760.

Скорость гиперзвуковых ракет «Кинжал» в 10 раз превышает скорость звука. Дальность полета составляет более 2 тыс. км. Вооружение способно маневрировать на всех участках траектории, это свойство позволяет ему преодолевать все системы противовоздушной и противоракетной обороны.

«Кинжал» может оснащаться как обычной, так и ядерной боевыми частями, масса которой — порядка 500 кг. Одно из главных преимуществ «Кинжала» — малая радиолокационная заметность и высокая маневренность. Ее предназначение заключается в уничтожении наземных и морских целей. Носителем ракет является специально оборудованный для этого перехватчик МиГ-31К. Также постепенно переоборудуют под «Кинжалы» стратегические бомбардировщики Ту-22М3 и истребители-бомбардировщики Су-34.

Фото: МО Украины

В марте 2022 года президент США Джо Байден заявил, что ракета «Кинжал» практически неуязвима.

«У нее такая же боеголовка, как у любой другой ракеты. Большой разницы нет, кроме того, что ее почти невозможно остановить», — подчеркнул американский лидер.

Для уничтожения каких целей применяют «Кинжал»

Россия впервые применила в ходе СВО комплексы «Кинжал» в марте прошлого года. По данным Минобороны РФ, тогда был уничтожен крупный подземный склад боеприпасов в Ивано-Франковской области. В августе того же года глава военного ведомства Сергей Шойгу сообщил, что военные трижды применили эту ракету в ходе спецоперации. С тех пор об ударах «Кинжалами» Минобороны отчитывалось еще дважды — 9 марта и 16 мая 2023 года.

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