Что такое Оттавская конвенция, которую нарушила Украина, чем недовольна ООН В ООН заявили, что Украина нарушила Оттавскую конвенцию в Изюме

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Украина неоднократно нарушила Оттавскую конвенцию о запрете противопехотных мин, использовав их в 2022 году в Изюме, заявил член Института ООН по исследованию проблем разоружения (UNIDIR) Марк Хизней во время презентации доклада Landmine monitor 2023. Что об этом известно?

Что такое Оттавская конвенция

Конвенция о запрете противопехотных мин предусматривает запрет применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин и их уничтожение. Участниками договора являются более 160 государств.

«Каждое государство-участник обязуется никогда и ни при каких обстоятельствах: не применять противопехотные мины; не разрабатывать, не производить, не приобретать иным образом, не накапливать, не сохранять и не передавать никому, прямо или опосредованно, противопехотные мины; не помогать, не поощрять и не побуждать никоим образом кого бы то ни было к осуществлению деятельности, запрещенной для государства-участника согласно настоящей Конвенции. Каждое государство-участник обязуется уничтожить все противопехотные мины или обеспечить их уничтожение в соответствии с положениями настоящей Конвенции», — говорится на официальном сайте ООН.

Также каждый участник конвенции обязан уничтожить или обеспечить уничтожение всех противопехотных мин в заминированных районах, находящихся под его юрисдикцией или контролем, в кратчайшие возможные сроки.

В чем обвиняют украинские власти

Хизней в ходе своего выступления заявил, что Киев нарушил Оттавскую конвенцию о запрете противопехотных мин во время боевых действий.

Он подчеркнул, что применение запрещенного оружия украинской стороной зафиксировано в городе Изюме Харьковской области.

«Есть веские основания полагать, что Украина нарушила Оттавский договор 1997 года о запрещении противопехотных мин во время боев в Изюме в 2022 году», — сказал он.

Член Института ООН обратил внимание, что есть доказательства применения противопехотных мин в Донбассе, где местные жители снимали видео, как подбирают эти мины или стреляют по ним. Хизней отметил, что Украина является участницей Оттавского договора с 1997 года.

Как в Совфеде РФ отреагировали на заявление Марка Хизнея

Сенатор от Крыма, член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков в беседе с NEWS.ru объяснил, что сейчас многие международные организации стали говорить правду о том, что происходит на Украине.

«Мы понимаем, что Киев использует незаконные, зверские методы, выступая против России. В частности, эти методы направлены и против украинских граждан. Международные структуры признали эту бесчеловечность, дали этому оценку. Это говорит о том, что многие начинают разбираться в ситуации на Украине», — сказал сенатор.

По его словам, то, что в ООН выдвинули обвинения в нарушении Оттавской конвенции, хорошо и для России, и для Украины, потому что Киеву необходимо как можно скорее закончить конфликт и договориться с Москвой, чтобы наладить отношения.

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