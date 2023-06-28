Что такое хадж в Мекку и почему он так дорого стоит Не все российские мусульмане могут совершить паломничество в Мекку

Фото: IMAGO/Ashraf Amra apaimages/Global Look Pres

В Мекке начался хадж, который впервые после пандемии проходит без санитарных ограничений. Власти Саудовской Аравии заявили, что в этом году ожидаются 2,5 млн мусульман из 160 стран. NEWS.ru рассказывает, что такое хадж, на какие даты он приходится в 2023 году и во сколько российским мусульманам обойдется такая поездка.

Что такое хадж

Хадж — это паломничество в Мекку, где в мечети Аль-Харам находится главная святыня ислама — священная Кааба.

Хадж — один из пяти столпов ислама (предписаний. — NEWS.ru), его должен совершить хотя бы раз в жизни каждый правоверный мусульманин, если у него есть возможность. Согласно исламским представлениям, если он не воспользуется этим шансом, то обязательно будет отвечать за это перед Аллахом в Судный день.

Когда проходит хадж в 2023 году

Ежегодно хадж проводится в течение пяти дней, начиная с 8-го и заканчивая 12-м днем месяца зуль-хиджа, последнего месяца исламского года. Так как исламский календарь является лунным, его год на 11 дней короче григорианского, поэтому даты проведения хаджа год от года меняются. В 2023 году хадж проводится с 26 июня по 1 июля.

Фото: Ashraf Amra/Keystone Press Agency/Global Look Press Фото: Ashraf Amra/Keystone Press Agency/Global Look Press Фото: Ashraf Amra/Keystone Press Agency/Global Look Press Фото: Ashraf Amra/Keystone Press Agency/Global Look Press Фото: Ashraf Amra/Keystone Press Agency/Global Look Press Фото: Ashraf Amra/Keystone Press Agency/Global Look Press Фото: Ashraf Amra/Keystone Press Agency/Global Look Press Фото: Ashraf Amra/Keystone Press Agency/Global Look Press Фото: Ashraf Amra/Keystone Press Agency/Global Look Press Фото: Ashraf Amra/Keystone Press Agency/Global Look Press Фото: Ashraf Amra/Keystone Press Agency/Global Look Press Фото: Ashraf Amra/Keystone Press Agency/Global Look Press Фото: Ashraf Amra/Keystone Press Agency/Global Look Press Фото: Ashraf Amra/Keystone Press Agency/Global Look Press Фото: Ashraf Amra/Keystone Press Agency/Global Look Press Фото: Ashraf Amra/Keystone Press Agency/Global Look Press Фото: Ashraf Amra/Keystone Press Agency/Global Look Press Фото: Ashraf Amra/Keystone Press Agency/Global Look Press Фото: Saudi Press Agency/Keystone Press Agency/Global Look Press Фото: Saudi Press Agency/Keystone Press Agency/Global Look Press Фото: Saudi Press Agency/Keystone Press Agency/Global Look Press Фото: Saudi Press Agency/Keystone Press Agency/Global Look Press Фото: Ashraf Amra/Keystone Press Agency/Global Look Press Фото: Ashraf Amra/Keystone Press Agency/Global Look Press Фото: Ashraf Amra/Keystone Press Agency/Global Look Press Фото: Ashraf Amra/Keystone Press Agency/Global Look Press Фото: Ahmad Hasaballah/Keystone Press Agency/Global Look Pres Завершается паломничество главным мусульманским праздником жертвоприношения — Курбан-байрамом Фото: Ahmad Hasaballah/Keystone Press Agency/Global Look Pres Завершается паломничество главным мусульманским праздником жертвоприношения — Курбан-байрамом Фото: Ashraf Amra/Keystone Press Agency/Global Look Press Фото: Ashraf Amra/Keystone Press Agency/Global Look Press Фото: Ashraf Amra/Keystone Press Agency/Global Look Press За пять дней паломничества верующие посещают священные места и выполняют ряд религиозных обрядов Фото: Ashraf Amra/Keystone Press Agency/Global Look Press За пять дней паломничества верующие посещают священные места и выполняют ряд религиозных обрядов Фото: IMAGO/Ashraf Amra apaimages/Global Look Pres Власти Саудовской Аравии ожидают в 2023 году 2,5 млн паломников Фото: IMAGO/Ashraf Amra apaimages/Global Look Pres Власти Саудовской Аравии ожидают в 2023 году 2,5 млн паломников Фото: IMAGO/Ashraf Amra apaimages/Global Look Pres Фото: IMAGO/Ashraf Amra apaimages/Global Look Pres Фото: Ahmad Hasaballah/Keystone Press Agency/Global Look Pres Фото: Ahmad Hasaballah/Keystone Press Agency/Global Look Pres

Сколько россиян совершат хадж в 2023 году

Мусульман, которые совершают хадж, с каждым годом становится больше. Их не пугает, что паломничество нередко связано с определенными опасностями: бывали случаи, когда давка во время совершения обрядов приводила к массовой гибели людей.

Каждой стране ежегодно выделяется квота на хадж. Российским мусульманам досталось 25 тыс. мест, рассказал NEWS.ru зампред Духовного управления мусульман РФ Рушан Аббясов. В том числе восемь человек отправились из ДНР. По словам муфтия, еще около трех тысяч мусульман хотели поехать, но им не хватило мест.

Сколько стоит совершить хадж

Мусульмане нередко отказываются от паломничества из-за высоких цен, которые с каждым годом растут. NEWS.ru изучил прайс одного из российских операторов, который организует хадж-туры из крупных городов страны.

Пакет «Стандарт Плюс» из Москвы стоит почти 450 тыс. рублей. В него входит перелет до ОАЭ, после которого следует переезд на автобусах Mercedes-Benz с питанием до Саудовской Аравии. Паломники проживают в трех- или четырехзвездочных отелях в Мекке (до 4 км от Каабы) с круглосуточным бесплатным транспортом от отеля до мечети Аль-Харам и обратно каждые 10 минут.

Фото: IMAGO/Ashraf Amra apaimages/Global Look Pres Власти Саудовской Аравии ожидают в 2023 году 2,5 млн паломников

Другие услуги этого пакета: сопровождение гида, обучение религиозным обрядам, медицинское сопровождение, двухразовое питание в местах проживания, горячее питание в долине Арафат, ихрамы для мужчин, оформление визы и необходимых документов, бейдж паломника, вода, комплект литературы.

Почему хадж стоит так дорого

Стоимость хаджа складывается из многих составляющих: перелет, проживание в гостинице, трансфер, услуги принимающей стороны, палатки в Мине, где паломники проводят несколько дней. При этом поехать в Саудовскую Аравию из России стоит дешевле, чем из некоторых арабских стран и СНГ, отметил в беседе с NEWS.ru Аббясов.

«Самый экономный вариант — добраться до какой-либо арабской страны, а оттуда на автобусе. Однако это небезопасно из-за постоянных войн и конфликтов. Цена растет с каждым годом, на это прежде всего влияет еще цена доллара», — заявил Аббясов.

На стоимость хаджа влияют расположение отеля от мечети Аль-Харам и отсутствие прямого авиасообщения с Саудовской Аравией.

«Паломники летят через Эмираты, Турцию, Египет, Бахрейн и страны Залива», — пояснил Аббясов.

Фото: Ashraf Amra/Keystone Press Agency/Global Look Press За пять дней паломничества верующие посещают священные места и выполняют ряд религиозных обрядов

«Вся инфраструктура содержится принимающей стороной. У нас был случай, когда одной из паломниц срочно понадобилась операция. Саудовские врачи абсолютно бесплатно ее вылечили, паломница не заплатила ничего», — рассказал Аббясов.

По его словам, «необходимо понимать, что им тоже необходимо зарабатывать, чтобы нормально встретить и разместить паломников со всего мира». «Напомню: Священное Писание гласит, что хадж должен совершить каждый мусульманин, который имеет для этого как финансовую, так и физическую возможность. Если какого-то из этих факторов нет, тогда эта обязанность снимается с мусульманина», — сказал Аббясов.

Чего стоит опасаться паломникам в Саудовской Аравии

Путешественники, которые совершают хадж, могут стать жертвой местных преступников. Власти Саудовской Аравии еще в апреле предупредили паломников, чтобы те не брали с собой большие суммы наличных денег и ценные вещи, поскольку в стране много карманников и мошенников.

Как сообщила газета Al Arabia, Министерство хаджа и умры Саудовской Аравии посоветовало мусульманам из других стран не привозить с собой золотые слитки, драгоценные камни и иметь при себе не более $16 тысяч наличными.

Фото: Ashraf Amra/Keystone Press Agency/Global Look Press

Как проходит хадж

За пять дней паломничества верующие посещают священные места и выполняют несколько религиозных обрядов. Как правило, паломников сопровождает гид, который объясняет все тонкости, так как порядок всех этапов очень важен. Если его нарушить, хадж будет считаться недействительным.

Первый обряд — таваф. Во время этого обряда мусульмане обходят против часовой стрелки мусульманскую святыню Каабу, которая расположена во внутреннем дворе мечети аль-Харам в виде кубической постройки. Потом необходимо пройти между холмами Сафа и Марва. Самый главный обряд — пребывание в долине Арафат, где, по преданию, встретились Адам и Хавва (Ева), изгнанные из рая. В этом месте нужно провести весь день, молясь о прощении.

На ночлег останавливаются в долине Муздалифа, потом идут в долину Мина и участвуют в обряде, который называется побивание шайтана камнями. Он связан с историей о пророке Ибрахиме, который по велению Аллаха собирался принести в жертву своего сына. Шайтан пытался отговорить его, в ответ посланник Аллаха кидал в него камни. Такие же действия должны совершить и паломники во время хаджа.

Как мусульмане должны подготовиться к хаджу

Совершить хадж может далеко не каждый мусульманин. Паломничество требует тщательной подготовки. Необходимо иметь исключительно чистые намерения, раскаяться во всех грехах и пообещать в молитве не совершать новых, восполнить все пропущенные посты и молитвы, выплатить закят (обязательная благотворительность. — NEWS.ru), если он не соблюдался раньше.

Очень важно, чтобы паломник заработал деньги честным путем, не брал их на путешествие в долг или кредит. В таком случае хадж не будет засчитан.

Фото: Ahmad Hasaballah/Keystone Press Agency/Global Look Pres Завершается паломничество главным мусульманским праздником жертвоприношения — Курбан-байрамом

Чем заканчивается хадж

В последний день паломничества мусульмане отмечают праздник — Курбан-Байрам. Паломники приносят в жертву быка, барана или верблюда, мясо которых потом раздают нуждающимся. Если мусульманин не в состоянии сделать это, он должен соблюдать пост три дня во время хаджа и семь после него. После этого мужчины отстригают волосы и повторяют все обряды снова.

Читайте также:

Миллионы мусульман из 160 стран устремились в Мекку: фото хаджа в 2023 году

Как отмечают Курбан-байрам в России: фотографии праздника жертвоприношения

Путин поздравил мусульман с праздником Курбан-байрам