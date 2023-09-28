Что стало с ветераном СС после скандала в Канаде, куда он уедет жить

Фото: AP/ТАСС

Ярослав Хунка (справа)

Спикеру палаты общин канадского парламента Энтони Рота пришлось уйти в отставку после скандала с участием 98-летнего ветерана дивизии СС «Галичина» Ярослава Хунки. Он пригласил военного на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, что вызвало недовольство еврейской диаспоры. Что стало с Хункой после скандала?

Что за инцидент произошел в Канаде

Инцидент случился 22 сентября во время визита Владимира Зеленского в Оттаву. В парламент был приглашен 98-летний Ясослав Хунка, которого представили как «борца за украинскую независимость против русских в годы Второй мировой войны».

Позже выяснилось, что 14-я пехотная дивизия СС «Галичина», в которой служил Хунка, была соединением войск нацистской Германии. Ее сформировали из жителей Западной Украины в 1943 году.

Еврейские организации B’nai Brith Canada, Центр по делам Израиля и евреев и Центр по изучению холокоста «Друзья Симона Визенталя» выразили протест канадским властям. Они назвали ситуацию «шокирующей». По их словам, преступления Хунки против человечности во время холокоста документально доказаны. ООН, Россия и Белоруссия тоже негативно отреагировали на присутствие ветерана в парламенте, а посол Польши в Канаде Витольд Дзельский потребовал извинений.

Позже в Варшаве сообщили, что эсэсовец мог также участвовать в преступлениях в отношении польского народа и поляков еврейского происхождения. Комиссия по расследованию преступлений против народа Института национальной памяти Польши ищет в архивах доказательства причастности Хунки к убийству около 800 поляков в 1944 году в городе Гута Пеняцкая и к другим преступлениям, произошедшим во время Второй мировой войны.

Представитель комиссии Рафал Лешкевич заявил, что дело ветерана напоминает дело Ивана Демьянюка — бывшего украинского охранника в немецких концлагерях, который после войны скрылся в США, но был депортирован в Германию и осужден. Если в Варшаве найдут доказательства вины Хунки, то Польша направит властям Канады запрос о его выдаче.

Спикер палаты общин Канады Энтони Рота извинился за приглашение нациста в парламент. Он отметил, что не знал подробностей биографии военного. После инцидента он отправился в отставку.

Как в РФ отреагировали на скандал в Канаде

В МИД РФ заявили, что присутствие Ярослава Хунки в парламенте как нельзя лучше характеризует премьер-министра Канады Джастина Трюдо, «взявшего на вооружение оголтелую русофобию». В ведомстве также подчеркнули, что Москва не собирается мириться с тем, что «канадские либералы заигрывают с нацизмом», и предпримет необходимые шаги в контексте отношений Канады и РФ, «переживающих по вине официальной Оттавы глубочайший кризис».

Представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что для прикрытия политики премьер-министра страны из Энтони Роты сделали «козла отпущения».

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что российская сторона выдвинет на международных площадках в будущем еще не одну инициативу по принятию совместных документов с осуждением нацизма. Он призвал Оттаву вынести урок из ситуации с чествованием нациста и солидаризироваться с инициативами Москвы по осуждению нацизма.

«Очень важно, чтобы урок вынесла такая страна, как Канада, после того позора, который с ней приключился, и потом свою позицию уже проявляла, когда она слышит инициативы Российской Федерации по осуждению нацизма, чтобы Канада солидаризировалась с этими инициативами», — сказал Песков.

Что стало с Хункой после скандала

Канадское телевидение связалось с Ярославом Хункой на фоне скандала. Он сообщил, что после произошедшего «столкнулся с ненавистью».

«Все, чего я хотел, это тихо покинуть этот мир в кругу своей семьи, а теперь я буду вынужден уехать к своим друзьям в Южную Америку», — заявил Хунка.

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