Что решили в Саудовской Аравии по миру на Украине: первые итоги

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Участники переговоров по украинскому конфликту в саудовской Джидде решили создать рабочие группы по ключевым вопросам «формулы мира» президента Украины Владимира Зеленского. Какие еще темы будут обсуждаться на саммите?

Участники переговоров также обратили внимание, что уважение целостности территории Украины и ее суверенитета «должно находиться в центре любого мирного соглашения».

«Было решено сформировать рабочие группы по ключевым вопросам десяти пунктов формулы мира, предложенной Киевом. Сроки встречи глав государств еще не определены, но до конца года она считается вероятной», — говорится в публикации журналистов.

Какие страны участвуют в переговорах по Украине и зачем они нужны

На переговоры прибыли представители 30 стран, включая Индонезию, Египет, Чили, Иран, Китай, Замбию, Великобританию, Южную Африку, Украину, государства ЕС и США. Бразилия и Мексика от приглашения отказались. Россию на саммит не позвали, но обещали проинформировать об итогах мероприятия.

Украинскую делегацию возглавил руководитель офиса украинского президента Андрей Ермак. Другие государства представлены политическими советниками, а также советниками по вопросам национальной безопасности и внешней политики.

Переговоры в Джидде будут направлены на то, чтобы заручиться «международной поддержкой мирных требований Украины и «подготовить почву для будущих переговоров между Москвой и Киевом», писали журналисты WSJ.

«Дискуссия будет идти по 10 подтемам. Среди них продовольственная и энергетическая безопасность, освобождение заключенных и депортированных людей, включая детей, экологическая безопасность и возможность создания трибунала по военным преступлениям. Европейские страны, вероятно, соберутся вместе перед мероприятием, чтобы согласовать свои действия. Один из европейских чиновников сказал, что на встрече важно добиться приемлемого результата для украинского народа», — отметили в издании Politico.

Что в России думают про встречу в Саудовской Аравии по Украине

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков считает, что будет неплохо, если во время обсуждений каждый участник сможет сформулировать свою позицию. Однако без России, по его словам, подобные инициативы не могут гарантировать какие-либо договоренности.

«Если участники этих обсуждений смогут благодаря состоявшемуся разговору сформулировать свои позиции, наверное, эти позиции для всех будут выглядеть более четко, прозрачно и понятно. Само по себе это неплохо», — отметил он.

Профессор кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш подчеркнул, что встреча в Саудовской Аравии является попыткой противопоставить что-то саммиту Россия — Африка.

«США видят, что незападный мир консолидируется вокруг неамериканской позиции, а убедить в своей правоте они, по сути, не могут. Возникает вполне приличная американская стратегия — собрать всех союзников, представить их как сочувствующих и независимых, а потом объявить о широкой международной поддержке», — заявил эксперт.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова уверена, что переговоры Саудовской Аравии по Украине без участия России будут небесполезными, если смогут помочь Западу увидеть тупик в «плане Зеленского».

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