Украинская Верховная рада 4 марта утвердила Дениса Шмыгаля новым главой правительства. Предсказуемое увольнение прежнего премьер-министра Алексея Гончарука запустило кадровые перестановки в кабмине. Главная интрига этих перемен заключается во влиянии на конфигурацию политических сил в руководстве страны и, соответственно, на государственную политику.

Голосование в Раде предварило выступление президента Владимира Зеленского, который признал ряд достижений в работе кабмина Гончарука, но и указал на провалы. Глава государства заявил, что нынешнее правительство — первое, где нет коррупции.

Это первое правительство, где нет коррупции. Но не красть — это мало, — заявил Зеленский. — Это правительство новых лиц, но новые лица — это мало. Нужны новые мозги и новые сердца.

К числу достижений правительства Гончарука лидер Украины отнёс снижение инфляции, учётной ставки Национального банка, борьбу с теневыми рынками, старт приватизации, кредиты малому и среднему бизнесу. Однако «правда в том, что украинцам этого недостаточно», сказал Зеленский. Он раскритиковал итоги работы Государственной таможенной службы, указал на продолжающееся падение промышленности, заявил о провале разъяснительной работы в сфере коммунальных платежей. В то же время глава страны выразил благодарность министру здравоохранения за то, что она осталась с эвакуированными из КНР украинцами, которые были помещены на карантин, но сообщил о неготовности ведомства ко второму этапу медреформы с 1 апреля.

Hennadii Minchenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Выступая перед голосованием по поводу своей кандидатуры, Шмыгаль заявил, что курс его правительства продолжит прежнюю линию. Приоритетами своей работы он назвал прекращение вооружённого конфликта в Донбассе, возвращение потерянных Украиной территорий, в том числе Крымского полуострова, продолжение реформы по децентрализации, формирование благоприятного инвестклимата, повышение качества медицины и образования, развитие инфраструктуры. Он резюмировал, что приоритетами «остаётся всё, что 29 августа 2019 года было озвучено президентом во время назначения предыдущего правительства, но не было доведено до конца».

Шмыгаль оперативно внёс вечером 4 марта в Верховную раду представление о назначении 10 министров и трёх вице-премьеров. Так, по документу, вице-премьером по европейской и евроатлантической интеграции было предложено назначить Вадима Пристайко, вице-премьером по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий — Алексея Резникова, вице-премьером и министром цифровой трансформации предложили оставить Михаила Фёдорова. Советовали не менять также главу МВД Арсена Авакова, министра инфраструктуры Владислава Криклия, министра юстиции Дениса Малюську. Изменения было предложено сделать на должностях министра по делам ветеранов, министра молодёжи и спорта, министра здравоохранения, министра социальной политики, министра кабинета министров, министра финансов, а также министра развития общин и территорий. После этого Рада утвердила новый состав правительства Украины пакетом.

В экспертной среде полагают, что новый кабмин будет «заточен» на стабилизацию экономики. Глава Института глобальных стратегий Вадим Карасёв обращает внимание на то, что обновлённый кабинет министров уже, вероятно, не будет правительством, которое связано с условно транснациональной группой влияния, в которой принято выделять финансиста Джорджа Сороса.

Новые лица, среди которых много тех, кто работал раньше и уже хорошо известны нам, выбирались не по идеологическому принципу, а с целью стабилизировать экономику. Я бы его так и назвал — правительство стабилизаторов, — заявил эксперт.

Это будет уже не майданное и не постмайданное правительство, как это было с кабинетом Гончарука, добавил политолог.

Допустимо считать, что данные перемены могут обострить конфликт между различными группами влияния на Украине: каждая из них хотела бы видеть удобную для себя конфигурацию сил. Важно и то, что по итогам голосования, Аваков сохранил пост главы МВД: он считается одним из основных медиаторов между украинским президентом и националистическими кругами. Однако насколько комплексно эта кадровая встряска отразится на украинской политике — вопрос со множеством неизвестных.