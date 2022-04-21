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Что нам даст отказ от прямого штурма «Азовстали»
Мнение

Что нам даст отказ от прямого штурма «Азовстали»

Жизни нашего спецназа ценнее гибели «нациков»
20:26, 21 апреля 2022
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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Президент России не просто так публично приказал министру обороны прекратить прямой штурм катакомб «Азовстали». Владимир Путин открыто взял на себя полную ответственность за такое решение, исключив разного рода кривотолки, подозрение в заговорах, тайных соглашениях. Решение это в первом приближении, особенно после бравурных обещаний за два-три дня покончить с последним оплотом «Азова», для кого-то может показаться разочаровывающим. Поэтому президент ясно расставил все точки над «i». Это его приказ как Верховного главнокомандующего.

После зачистки поверхности этого укрепрайона нашим бойцам предстояло спускаться в подвалы, где у них не будет огневой поддержки танков и артиллерии и где их ждали бы многочисленные засады и секреты «нациков». Естественно, президент подтвердил, что он очень высоко ценит жизни наших солдат и не собирается жертвовать ими ради быстрых побед.

Вооружённые силы Российской ФедерацииВооружённые силы Российской Федерацииmil/vk.com/Министерство обороны Российской Федерации

Теперь главными средствами вразумления засевших в катакомбах вместо пуль и снарядов станут голод и жажда. Так испокон веков брали крепости. Кроме того, Запад ратовал за пасхальное перемирие. Так что в некотором смысле речь о таком локальном перемирии и пойдет. Штурма не будет. А просто возникнут блокпосты на всех возможных выходах из катакомб. Хочется верить, что разведаны все возможные выходы в соседних домах и через канализацию.

Тем более если внизу действительно есть гражданские лица, за спинами которых «нацики» привыкли прятаться, то отказ от штурма представляется важным психологическим козырем. Гуманитарные коридоры будут по-прежнему обозначаться. И если женщины и дети, о которых местные Калины и Волыны сообщали в своих слезливых обращениях, не будут выпущены на поверхность, то в новой обстановке вина за их гибель будет целиком на совести засевших в подземелье «азовцев» и киевских властей.

После заявления президента мы получаем немаловажное преимущество в сфере пиара. Ведь сам Владимир Зеленский признался, что прорваться через  120 километров территории, которые уже контролируют наши войска, и деблокировать «Азовсталь» ВСУ не могут. Нет ни сил, ни адекватных средств. А раз так, то после приказа нашего Верховного главнокомандующего и отказа от применения силы вся ответственность за жизни осаждённых в подвалах, за состояние их психики, за возможность срочного оказания помощи многочисленным раненым ложится на киевский режим. Лично на президента Зеленского, который с маниакальным упрямством не только не даёт приказа на сдачу, но грозит решившим сдаться неминуемыми жестокими карами. Не исключено, что и члены семей «азовцев» давно взяты в заложники, что ещё в большей степени осложняет для них возможность спасти свои жизни.

Президент РФ Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу во время встречи в КремлеПрезидент РФ Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу во время встречи в Кремлеkremlin.ru

И на такой неоправданной и бессмысленной жестокости центральных киевских властей, готовых в реальности воевать до последнего украинца, нам и надо теперь делать особый пропагандистский акцент. Тем более что новый миф о «киборгах» киевскому агитпропу из «азовцев» слепить уж не удастся.

А войска из оцепления теперь будут переброшены к Краматорску и Славянску, где действительно решается судьба донбасской украинской группировки, которой готовят очередной «котёл».

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