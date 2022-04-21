Что нам даст отказ от прямого штурма «Азовстали»

Президент России не просто так публично приказал министру обороны прекратить прямой штурм катакомб «Азовстали». Владимир Путин открыто взял на себя полную ответственность за такое решение, исключив разного рода кривотолки, подозрение в заговорах, тайных соглашениях. Решение это в первом приближении, особенно после бравурных обещаний за два-три дня покончить с последним оплотом «Азова», для кого-то может показаться разочаровывающим. Поэтому президент ясно расставил все точки над «i». Это его приказ как Верховного главнокомандующего.

После зачистки поверхности этого укрепрайона нашим бойцам предстояло спускаться в подвалы, где у них не будет огневой поддержки танков и артиллерии и где их ждали бы многочисленные засады и секреты «нациков». Естественно, президент подтвердил, что он очень высоко ценит жизни наших солдат и не собирается жертвовать ими ради быстрых побед.

Вооружённые силы Российской Федерации mil/vk.com/Министерство обороны Российской Федерации

Теперь главными средствами вразумления засевших в катакомбах вместо пуль и снарядов станут голод и жажда. Так испокон веков брали крепости. Кроме того, Запад ратовал за пасхальное перемирие. Так что в некотором смысле речь о таком локальном перемирии и пойдет. Штурма не будет. А просто возникнут блокпосты на всех возможных выходах из катакомб. Хочется верить, что разведаны все возможные выходы в соседних домах и через канализацию.

Тем более если внизу действительно есть гражданские лица, за спинами которых «нацики» привыкли прятаться, то отказ от штурма представляется важным психологическим козырем. Гуманитарные коридоры будут по-прежнему обозначаться. И если женщины и дети, о которых местные Калины и Волыны сообщали в своих слезливых обращениях, не будут выпущены на поверхность, то в новой обстановке вина за их гибель будет целиком на совести засевших в подземелье «азовцев» и киевских властей.

После заявления президента мы получаем немаловажное преимущество в сфере пиара. Ведь сам Владимир Зеленский признался, что прорваться через 120 километров территории, которые уже контролируют наши войска, и деблокировать «Азовсталь» ВСУ не могут. Нет ни сил, ни адекватных средств. А раз так, то после приказа нашего Верховного главнокомандующего и отказа от применения силы вся ответственность за жизни осаждённых в подвалах, за состояние их психики, за возможность срочного оказания помощи многочисленным раненым ложится на киевский режим. Лично на президента Зеленского, который с маниакальным упрямством не только не даёт приказа на сдачу, но грозит решившим сдаться неминуемыми жестокими карами. Не исключено, что и члены семей «азовцев» давно взяты в заложники, что ещё в большей степени осложняет для них возможность спасти свои жизни.

Президент РФ Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу во время встречи в Кремле kremlin.ru

И на такой неоправданной и бессмысленной жестокости центральных киевских властей, готовых в реальности воевать до последнего украинца, нам и надо теперь делать особый пропагандистский акцент. Тем более что новый миф о «киборгах» киевскому агитпропу из «азовцев» слепить уж не удастся.

А войска из оцепления теперь будут переброшены к Краматорску и Славянску, где действительно решается судьба донбасской украинской группировки, которой готовят очередной «котёл».