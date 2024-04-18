Что известно об ударах по Украине 18 апреля: какие объекты ВСУ поражены

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

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Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин в своем Telegram-канале сообщил, что ВС РФ сегодня, 18 апреля, нанесли четыре ракетных удара по местам дислокации ВСУ в Красноармейском районе ДНР. Минобороны России это никак не комментировало. Что известно?

Что рассказал Рожин об ударе по позициям ВСУ

По словам военного эксперта, минувшей ночью были зафиксированы два прилета по территории машиностроительного завода, где ремонтировалась тяжелая техника ВСУ.

«Двумя ракетами поражена территория машиностроительного завода по улице Добропольской. В результате нанесенных ударов разрушен ремонтный цех. На объекте возникло возгорание, которое сопровождалось звуками взрывов — возможно, вторичная детонация. Согласно полученным данным, территория завода используется противником в качестве ремонтной базы тяжелой бронированной техники. Точные результаты поражения неизвестны. В то же время местные жители сообщают, что рано утром на территорию предприятия заехало несколько тралов. Вероятно, планируется вывоз техники или же ее остатков (нормальная практика, так как большинство машин, которые не подлежат восстановлению, используются в качестве доноров)», — написал он.

Также Рожин сообщил, что две ракеты поразили станцию технического обслуживания ВСУ, где проходил ремонт легковой техники.

«Еще два удара нанесены по территории СТО, которое личный состав противника использовал для ремонта и обслуживания легковых военных автомобилей. Согласно полученным данным, уничтожено 7 транспортных средств и еще 9 получили повреждения. Также уничтожено 5 военнослужащих противника, которые находились на объекте», — говорится в публикации военного эксперта.

Что известно о прилетах в Ивано-Франковске и Бериславе

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в беседе с РИА Новости заявил, что ВС РФ нанесли удар по расположению ВСУ в Ивано-Франковске, на месте инцидента наблюдалось много машин скорой медицинской помощи.

«Потом было три прилета в город Ивано-Франковск, недалеко от центра. Один из прилетов попал в расположение военных. Свидетели пишут о множестве скорых и о том, что кварталы почти сразу оцепили», — рассказал он.

Фото: ГСЧС Украины

По его словам, еще поражены были склады и аэродром в городе Коломыя Ивано-Франковской области.

Лебедев также сообщил, что прилеты были зафиксированы на окраине города Берислава в Херсонской области, который находится под контролем Киева.

«Херсонское направление. В город Берислав, на окраину, прилетела ФАБ. Прилет был по расположению артиллерии и артиллеристов», — отметил собеседник агентства.

По данным Telegram-канала «Оперативные сводки», минувшей ночью были зафиксированы взрывы в Киевской, Ивано-Франковской, Харьковской и Хмельницкой областях.

«В Хмельницкой области прилет пришелся на район военного аэродрома в пригороде Староконстантинова. Еще один удар минувшей ночью нанесен по пригороду Харькова.

Кроме того, российские войска нанесли удар по расположению военных в Ивано-Франковске, сообщается о множестве скорых и оцеплении кварталов», — говорилось в публикации.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

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