Что известно об авиакатастрофе с вице-президентом Малави: нашли ли самолет

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Президент Малави Лазарус Чаквера подтвердил гибель вице-президента страны Саулоса Чилимы в результате авиакатастрофы. Какие последние новости об этом известны?

Когда самолет пропал с радаров

Вечером 10 июня стало известно, что самолет с вице-президентом Малави Саулосом Чилимой и еще девятью людьми на борту вылетел из Лилонгве и пропал с радаров. Связь с бортом пропала почти сразу же после вылета из аэропорта.

Самолет должен был приземлиться в международном аэропорту Мзузу на севере страны после 10:00 по местному времени. Чилима летел на похороны бывшего министра юстиции Ральфа Касамбары.

Малавийская газета Nyasa Times сообщала, что из-за плохой погоды самолет не смог сесть в аэропорту прибытия и вылетел обратно, после чего пропал с радаров.

По данным Telegram-канала SHOT, на борту также находилась супруга вице-президента Малави.

«Борт вылетел из столицы Малави Лилонгве, после чего связь с ним потерялась. Среди других пассажиров рейса — жена вице-президента и ряд должностных лиц из партии Чилимы „Объединенное движение за трансформацию“. После того как командующий Силами обороны сообщил об инциденте, президент Малави Лазарус Чаквера отменил свой запланированный рейс на Багамы», — говорилось в публикации.

Что известно о поисковой операции

Президент Малави Лазарус Чаквера поручил немедленно начать поисково-спасательную операцию для обнаружения пропавшего с радаров самолета, на котором находился вице-президент страны Саулос Чилима.

«Все попытки авиационных властей установить контакт с воздушным судном, после того как оно пропало с радаров, провалились», — говорилось в пресс-релизе президента и кабинета министров Малави в социальных сетях.

Чаквера добавил, что зарубежные страны предложили военные самолеты для поиска и спасения людей.

«Солдаты все еще находятся на земле и проводят поиски, и я отдал строгий приказ продолжать операцию до тех пор, пока самолет не будет найден. Я знаю, что мы все напуганы и обеспокоены, я тоже обеспокоен. Но я хочу заверить вас, что я не жалею никаких ресурсов, чтобы найти этот самолет, и я надеюсь, что мы найдем выживших», — сказал он.

Газета The Nation сообщала, что для пропавшего самолета использовались беспилотники, а поисковые работы ведутся в районе Бомбо на севере страны.

При этом Народная партия развития Малави выступила с заявлением, выразив удивление поздним объявлением об инциденте, поскольку власти страны сделали официальное заявление спустя шесть часов после того, как стало известно, что самолет с Чилимой пропал с экранов радаров.

Агентство AFP сегодня опубликовало статью, где утверждалось, что спасатели обнаружили место крушения пропавшего в Малави самолета с вице-президентом.

Погиб ли Чилима в авиакатастрофе

Газета The Sun со ссылкой на администрацию президента сообщила, что Чилима и все пассажиры, которые находились на борту самолета, погибли.

«Самолет, на борту которого находился вице-президент достопочтенный доктор Саулос Клаус Чилима был найден сегодня утром в лесу Чикангава. К сожалению, все находившиеся на борту погибли в результате крушения», — сообщили The Sun источник из администрации президента.

Президент Малави Лазарус Чаквера также подтвердил, что обломки лайнера были найдены и пассажиры погибли.

«Спасатели обнаружили самолет полностью разрушившимся в результате катастрофы. Вице-президент и все остальные, кто был на борту, погибли», — подчеркнул глава государства.

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