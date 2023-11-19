Что известно о захвате судна Galaxy Leader в Красном море, кто на борту Йеменские хуситы захватили судно Galaxy Leader в акватории Красного моря

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Йеменская группировка «Ансар Аллах» (хуситы) захватила в акватории Красного моря имеющее отношение к Израилю судно Galaxy Leader, где находятся 22 члена экипажа. Что об этом известно?

Что известно о захвате судна

По сведениям источников Al Hadath, на борту корабля находятся 22 члена экипажа, их гражданство не называется. В свою очередь, телеканал Al Mayadeen утверждает, что судно было захвачено в Красном море, а его экипаж состоит из 52 человек.

Представитель контролирующей север Йемена группировки «Ансар Аллах» подтвердил РИА Новости захват в Красном море коммерческого судна.

«Силы, принадлежащие группировке, на катерах перехватили коммерческое судно под названием Galaxy Leader у побережья Йемена в Красном море и смогли подняться на его борт», — рассказал он.

Также собеседник агентства пояснил, что корабль был доставлен в подконтрольные группировке районы в провинции Ходейда на западе Йемена.

По данным VesselFinder, Galaxy Leader ходило под флагом Багамских островов. Его последнее зарегистрированное на сайте местоположение — в Красном море между берегами Саудовской Аравии и Судана. Корабль Galaxy Leader был построен в 2002 году.

По информации Times of Israel, судно зарегистрировано на британскую компанию и находится в аренде у бизнесменов из Японии. Но среди совладельцев действительно есть и израильский бизнесмен Рами Унгер.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Как отреагировали в Израиле на захват Galaxy Leader

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в своем Telegram-канале сообщила, что на захваченном судне находятся граждане разных национальностей, и оно не принадлежит Израилю.

«Захват грузового судна хуситами недалеко от Йемена на юге Красного моря является очень серьезным инцидентом, имеющим глобальные последствия. Судно покинуло Турцию и направилось в Индию, на нем находились гражданские лица разных национальностей, в это число не входят израильтяне. Это не израильский корабль», — объяснили в ЦАХАЛ.

В канцелярии израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху подчеркнули, что осуждают захват корабля и возложили ответственность на Иран.

«Израиль решительно осуждает нападение Ирана на международный корабль и ожидает эскалации агрессии Тегерана», — говорится в заявлении руководства Израиля.

О чем ранее предупреждали йеменские хуситы

Сегодня, 19 ноября, в «Ансар Аллах» заявили, что готовы атаковать израильские гражданские суда, которые окажутся в зоне досягаемости, а также коммерческие плавсредства под флагом Израиля и принадлежащие зарегистрированным на его территории компаниям.

«Вооруженные силы Йемена объявляют, что они будут атаковать любые из следующих типов судов: передвигающиеся под флагом сионистского образования (Израиля. — NEWS.ru), эксплуатируемые израильскими компаниями, принадлежащие израильским компаниям», — говорится в Telegram-канале представителя йеменского мятежного движения Яхьи Сариа.

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