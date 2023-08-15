Что известно о состоянии митрополита Павла после инфаркта миокарда

Фото: Pavlo Gonchar/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Митрополит Павел

Наместнику Киево-Печерской лавры митрополиту Украинской православной церкви (УПЦ) Павлу диагностировали острый инфаркт миокарда. Что известно о его состоянии?

Что известно о состоянии митрополита Павла

Адвокат Украинской православной церкви Никита Чекман сообщил, что наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел был госпитализирован с острым инфарктом миокарда. Он подчеркнул, что диагноз официально поставлен врачами. Других подробностей о состоянии митрополита канонической церкви не поступало.

«По официальной информации от учреждения здравоохранения, митрополиту Павлу был поставлен диагноз „острый инфаркт миокарда“», — отметил Чекман в авторском Telegram-канале.

Накануне митрополит Павел был доставлен в одну из кардиологических клиник Киева, ему проведена операция на сердце. В понедельник должно было состояться рассмотрение апелляции прокуратуры на решение Соломенского районного суда украинской столицы о взятии под стражу митрополита Павла с возможностью внесения залога. По данным украинского агентства УНИАН, заседание не состоялось из-за того, что иерарха не привезли в суд.

По мнению патриарха Кирилла, митрополит Павел может не пережить пребывания в СИЗО. По его словам, международным организациям следует обратить внимание на гонения против Церкви.

«С большой тревогой отмечаю, что изменение меры пресечения митрополиту Павлу, человеку, находящемуся в преклонных годах, с домашнего ареста на помещение его под стражу грозит ему серьезным ухудшением здоровья и может привести к его смерти в следственном изоляторе», — прокомментировал он.

В чем обвиняют митрополита Павла

В январе 2023 года в отношении митрополита Павла открыли уголовное производство. Как заявляет следствие, дело возбудили из-за «высказываний, направленных на разжигание религиозной вражды и ненависти между верующими, пропаганды исключительности УПЦ и употребления в отношении ПЦУ и ее священнослужителей ругательств и оскорблений». Во время рождественского богослужения в храме Агапита Печерского митрополит Павел назвал предстоятеля ПЦУ митрополита Епифания «сущим бесом и самосвятом», а также обвинил украинские власти в «гонениях на Церковь».

Митрополит заявлял о своей невиновности. Он подчеркивал, что принимает все как волю Божью и относится к ситуации «абсолютно спокойно и с честью».

В апреле митрополиту Павлу избрали меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного браслета. В июле суд изменил меру пресечения на содержание под стражей с избранием залога в 33,3 млн гривен ($902 тыс.). 13 июля Служба безопасности Украины сообщила о новых обвинениях в отношении митрополита по статьям о «повторном нарушении равноправия граждан в зависимости от их религиозных убеждений», а также о «повторном оправдании или отрицании вооруженной агрессии РФ против Украины». Санкции по этим статьям предусматривают до восьми лет лишения свободы и конфискацию имущества.

Митрополита Павла освободили из-под стражи под залог в размере 33 млн гривен (более $900 тыс.) 7 августа.

«Дорогие друзья, хорошие новости. Сегодня окончательно внесен залог за митрополита Павла. Более тысячи человек заплатили средства в качестве залога за нашего владыку», — сообщал его адвокат Чекман.

Чекман в соцсетях также показал кадры с освобожденным митрополитом. Павел поблагодарил всех причастных к его освобождению, призвав братию УПЦ сохранять единство.

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