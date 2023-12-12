Что известно о разрушении Kyivstar на Украине: последствия, кого обвиняют Гендиректор Kyivstar Комаров: IT-инфраструктура компании была частично разрушена

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Хакерская атака стала причиной масштабного сбоя в работе мобильного оператора Украины Kyivstar, сообщили в компании. Что об этом известно?

Когда украинцы начали жаловаться на проблемы со связью

Сегодня утром, 12 декабря, украинские СМИ сообщали, что многие украинцы стали жаловаться в социальных сетях на масштабный сбой в работе местного мобильного оператора Kyivstar.

Отмечалось, что на проблемы с отсутствием связи и интернета указывали жители Киевской области, Кропивницкого, Львова, Житомира и других населенных пунктов. В социальных сетях люди сообщали, что с проблемами с утра столкнулись жители районов на правом берегу Днепра в Киеве, где ранее из-за подтопления прекратили работу станции метро: многие горожане использовали телефоны для вызова такси и поиска альтернативных путей на работу.

По информации украинского издания Klymenko Time, о возможных сбоях предупредил Приватбанк, часть банкоматов и терминалов которого использует для работы мобильные карты. В некоторых городах возникали проблемы с работой сирен тревоги. Во Львове уличное освещение приходилось выключать вручную, а в Черновцах были трудности с оплатой проезда банковской картой. Энергохолдинг ДТЭК предупредил об отключении части телефонных номеров, которые компания использовала для связи.

Украинское издание «Страна» сообщило, что в результате проблем у Kyivstar нарушена работа Государственного сберегательного банка Украины (Ощадбанк).

Что рассказали в Kyivstar после масштабного сбоя, кого обвиняют

Пресс-служба компании в своем Telegram-канале сообщила, что причиной технического сбоя стала хакерская атака.

«Сегодня утром мы стали мишенью мощной хакерской атаки, которая стала причиной технического сбоя, в результате которого временно недоступны услуги связи и доступ в интернет», — говорится в публикации.

В Kyivstar подчеркнули, что для фиксации обстоятельств и последствий атаки компания привлекла представителей правоохранительных органов и спецслужб, которые на текущий момент работают в офисе оператора.

Гендиректор Kyivstar Александр Комаров рассказал, что на данный момент неизвестны сроки восстановления, но компания предоставит компенсацию абонентам, которые не имели связи или не могли воспользоваться сервисами оператора. Он отметил, что IT-инфраструктура была частично разрушена после хакерской атаки.

Также, по информации издания РБК-Украина, Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело по факту хакерской атаки, в которой подозревает российские спецслужбы. Предположительно, производство начато сразу же по восьми статьям уголовного кодекса страны: посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность страны, госизмена, диверсия и другие.

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