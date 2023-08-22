Что известно о ракетах JASSM «для захвата Крыма», которые Киев просит у США

Фото: Lockheedmartin.com

Украина хочет получить от Соединенных Штатов Америки крылатые ракеты JASSM для истребителей F-16, которые способны помочь Вооруженным силам Украины (ВСУ) в «захвате Крыма», пишет обозреватель издания Forbes Дэвид Экс. Почему Киев начал требовать именно это вооружение?

Что известно о крылатых ракетах JASSM, где использовались впервые

JASSM — это высокоточная крылатая ракета класса «воздух — земля», разработанная корпорацией Lockheed Martin. Она предназначена для уничтожения высокозащищенных стационарных и перемещаемых целей в любых метеоусловиях и с дистанций вне зоны действия средств ПВО противника.

Ракета AGM-158A JASSM может использоваться широким кругом самолетов ВВС США. Она совместима с сухопутными и палубными машинами тактической и стратегической авиации.

14 апреля 2018 года американский стратегический бомбардировщик B-2 Spirit впервые успешно выпустил JASSM-ER, нанеся удар по территории Сирии. В Пентагоне заявляли, что все ракеты достигли цели. Дамаск опроверг эту информацию, сообщив, что силами ПВО страны были сбиты все снаряды. Два изделия упали и были переданы российской армии.

Военный эксперт Алексей Леонков заявлял, что JASSM выполнены по технологии стелс, которая максимально снижает радиолокационную заметность ракеты.

«И нам, конечно, было бы интересно посмотреть, из чего сделаны эти ракеты, как, какие композиционные материалы и краски используют американцы», — отметил он в беседе с MK.RU.

Почему Киев хочет получить ракеты JASSM

20 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что договорился с Нидерландами в вопросе поставок 42 истребителей F-16 Киеву. Также руководство Дании подтвердило информацию о том, что ВСУ будут переданы 19 истребителей F-16 в ближайшее время.

По словам Дэвида Экса, этот боевой самолет несовместим с британскими ракетами Storm Shadow или Scalp, но может нести крылатые ракеты-невидимки класса «воздух — земля» JASSM.

Аналитик американской исследовательской корпорации RAND Бринн Таннехилл считает, что F-16, оснащенные JASSM, могут иметь решающее значение для заявленного министром обороны Украины Алексеем Резниковым долгосрочного плана «по захвату Крыма без боя». На настоящий момент неизвестно, когда ВСУ получат первые истребители, поэтому неясно, «насколько сильно они повлияют на исход конфликта», резюмировала она.

Могут ли 42 истребителя F-16 изменить ситуацию в пользу Киева

Заслуженный военный летчик России генерал-майор в отставке Владимир Попов уверен, что несколько десятков американских истребителей не обеспечат ВСУ преимущества перед воздушными армиями Вооруженных сил РФ.

«42 самолета — два авиационных полка, для нас это почти ничто. Что такое два полка против нескольких воздушных армий, которые развернуты на территории России?» — заявил эксперт.

Попов напомнил, что обучение летчиков занимает достаточно много времени. В идеальных условиях это можно сделать за три месяца, но с учетом меняющихся погодных условий и других факторов этот процесс займет 1,5 года. Если украинские пилоты пройдут ускоренный курс, то они станут легкими мишенями для российских средств ПВО, резюмировал Попов.

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