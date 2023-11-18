Что известно о летчике ВСУ, который перешел на сторону ВС РФ Действующий летчик ВВС Украины прилетел в Россию

Фото: Danil Shamkin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Действующий летчик Вооруженных сил Украины прилетел в Россию, рассказал в своем Telegram-канале военный блогер Кирилл Федоров. Что об этом известно?

Что рассказал блогер про украинского летчика

Федоров рассказал, что пилот ВСУ смог добраться до России, а скоро с ним будет опубликовано интервью.

«Действующий украинский летчик прямо сейчас находится на пути в Россию и в ближайшем обозримом будущем вы увидите с ним интервью», — сообщил Федоров.

По словам блогера, прилетевший в Россию летчик является старшим офицером и действующим командиром звена. Федоров подчеркнул, что именно он организовал данное «действие» и помог ему в этом действующий пилот вертолета Ка-52 с позывным «Воевода».

Что известно о блогере Кирилле Федорове

17 марта 2022 года стало известно, что российского блогера Федорова без объяснения причин задержали в квартире его родителей в Риге. Согласно европейским законам, через 48 часов его должны были отпустить, но этого не произошло. Кроме того, родственникам и адвокату пригрозили проблемами, если они будут общаться с российской прессой.

23 марта 2022 года вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов в беседе с NEWS.ru заявил, что задержание блогера является чистым проявлением русофобии.

«Полным ходом идет травля русских. Уже начали вызывать на беседу и выписывать штраф тем, кто выказывает симпатию русским и России. Такие действия нельзя оставлять без ответа. Следственный комитет России должен возбуждать уголовные дела против организаторов русофобских акций и провокаций», — заявил он.

Также официальный представитель МИД России Мария Захарова требовала немедленного освобождения Федорова.

«Возмущены очередным фактом грубого попрания основополагающих прав человека в Латвии, где на днях был помещен под стражу известный интернет-блогер Кирилл Федоров за высказанные им оценки российской специальной военной операции на Украине. Рига вновь демонстрирует, что ее международные обязательства в отношении свободы слова и доступа к информации, под которыми она подписалась, для нее на практике ничего не значат», — подчеркнула дипломат.

Федорову вменяли сотрудничество с Москвой. Также не скрывающему симпатий к России обозревателю, как гражданину Латвии, планировали предъявить обвинение в госизмене. После нескольких месяцев следственных действий его освободили под залог.

18 марта блогер разместил видеозапись, где он спокойно прогуливается по российской столице, и обещал раскрыть все подробности своего задержания. Позднее стало известно, что адвокаты блогера согласились на выплату штрафа в 27 280 евро (2,2 млн рублей) и признание вины.

Как российский летчик сбежал на Украину

5 сентября в СМИ появилась информация, что пилот Максим Кузьминов угнал вертолет МИ-8 из Курска и приземлился на территории Украины. Отмечалось, что месте с пилотом находилось еще два человека. Через некоторое время Главное разведывательное управление Украины заявило, что военная разведка убедила Кузьминова угнать вертолет. По словам главы ГУР Кирилла Буданова, пилот вылетел на Украину с двумя сопровождающими на борту.

Фото: Социальные сети Максим Кузьминов

После инцидента отец летчика в интервью сказал, что его сын «должен покаяться за содеянное».

«Когда ко мне приезжали из Следственного комитета и сказали, что вертолет исчез с радара — возможно, побег, — я почему-то сразу подумал, что это мамино воспитание. У нее всегда на первом месте были финансы — это было самое главное, а не принципы божьи, человеческие <...> Если бы я мог к ним обратиться, то сказал бы им обоим, что они в первую очередь должны покаяться перед Богом», — заявил он.

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