Что известно о гибели помощника Залужного Частякова, кто и почему задержан В МВД Украины заявили, что Частяков погиб от неосторожного обращения с гранатой

Фото: vk.com/Геннадий Частяков

Геннадий Частяков

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный вечером 6 ноября сообщил, что его помощник майор Геннадий Частяков погиб в результате детонации одного из подарков, который он получил в свой день рождения. Что об этом известно?

Когда стало известно о гибели Частякова

Вечером 6 ноября украинские СМИ сообщили, что в селе Чайки Киевской области погиб Геннадий Частяков в результате детонации боеприпаса. Представитель МВД Украины Марьяна Рева в комментарии «Украинской правде» рассказала, что от взрыва получил ранения сын военного. 13-летний подросток госпитализирован. Остальные члены семьи не пострадали. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Гибель своего помощника подтвердил Залужный в своем Telegram-канале. По его словам, в одном из подарков сработало взрывное устройство.

«Сегодня при трагических обстоятельствах в свой день рождения в кругу семьи погиб мой помощник и близкий друг майор Геннадий Частяков. В одном из подарков сработало неизвестное взрывное устройство. У Геннадия остались жена и четверо детей. Мои глубокие соболезнования семье», — пояснил главком ВСУ.

Кто мог передать подарок, что рассказали в МВД Украины

По данным украинских СМИ, подарок, при открытии которого сработало взрывное устройство, убившее Геннадия Частякова, передал ему старший помощник замглавкома ВСУ Александр Тимченко.

«Как сообщили источники „Страны.ua“ в правоохранительных органах, по данным следствия, подарок, при открытии которого, согласно показаниям жены погибшего помощника главкома ВСУ, сработало взрывное устройство, ему передал старший помощник заместителя главкома ВСУ Тимченко А. В.», — говорится в публикации.

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко в своем Telegram-канале написал, что сотрудники полиции уже задержали подозреваемого и провели в его кабинете обыск.

«Сегодня у погибшего майора Частякова был день рождения. Домой он вернулся с работы с подарками от коллег, которые начал показывать родным. Достал подарочный ящик с гранатами внутри и начал демонстрировать один из боеприпасов сыну. Это были гранаты нового западного образца. <...> Полицейские нашли коллегу-военнослужащего, подарившего фатальный подарок. В его кабинете уже провели обыск», — объяснил он.

Также, по словам Клименко, в квартире Частякова полиция нашла еще пять неразорвавшихся гранат, их отправили на экспертизу.

Фото: vk.com/Геннадий Частяков Геннадий Частяков

Какие показания дал Тимченко

По данным Telegram-канала Baza, на допросе Тимченко объяснил, что гранаты входили в «подарочный набор», который он подарил на день рождения майору Частякову, положив в деревянную коробку еще бутылку виски.

«При этом он сказал Частякову: „Тебя удивить тяжело — поэтому дарю боевые гранаты и бутылку хорошего виски“. По-видимому, Частяков воспринял это как шутку. Потому что, забрав детей из школы, начал разбирать с ними подарки. Майор подумал, что полковник положил в коробку не боевые гранаты, а рюмки специфической формы. Рассматривая такую гранату с детьми», — говорится в публикации.

Как в России отреагировали на гибель помощника Залужного

Генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов в беседе с NEWS.ru предположил, что Частяков мог просто не уметь обращаться с гранатой.

«Он же знал, что там боеприпас, ему не тайно вручили этот подарок. Он открыл, увидел гранату и, не умея с ней обращаться, повел себя как обезьяна с гранатой. Мозги включать нужно. <...> То, что мы читали, это обычный несчастный случай, но не исключаю, что в Киеве эту информацию просто регенерировали несчастным случаем, а на самом деле может быть немножко другой вариант», — объяснил он.

Советник главы ДНР Ян Гагин, комментируя гибель помощника главнокомандующего ВСУ, заявил, что это является «приветом» для Залужного от президента Украины Владимира Зеленского.

«Гибель помощника Залужного полковника Частякова — явная тому иллюстрация, как некий привет от Зеленского в своей некой политической борьбе, потому что раскол между Зеленским и Залужным наметился давно. <...> Естественно, это никакой не несчастный случай, это убийство, это подрыв, и я полагаю, что это некий месседж <...> Залужному от Зеленского», — сказал он.

Военный корреспондент Александр Коц в своем Telegram-канале назвал «селянством» дарение гранат на день рождения.

«Вообще дарить гранаты — это какое-то селянство. Или хуторство. Это как дарить золотые автоматы тем, кто никогда из них по человеку не выстрелит. Во-первых, это уголовная статья. Даже по украинским меркам. <...> Как папуасы, ей-богу. Американские бусики друг другу передаривают», — написал военкор.

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