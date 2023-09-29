Что известно о 47-й бригаде ВСУ, которая отказалась воевать у Работино

Фото: МО Украины

Командование ВСУ приняло решение вывести в тыловой район 47-ю механизированную бригаду из Работино в Запорожье в связи с отказом военнослужащих выполнять боевые задачи из-за понесенных потерь, сообщили в Минобороны РФ. Что известно об этом подразделении?

Как создавалась 47-я бригада ВСУ и где воевала до Работино

После начала СВО командование ВСУ создало в своих рядах новое военное подразделение — 47-й штурмовой батальон. Его руководителем стал капитан Иван Шаламага, который в то время занимал должность заместителя командира 30-й механизированной бригады. Подразделение проводило учения у Бахмута. В течение трех месяцев 47-й штурмовой батальон был преобразован в 47-й штурмовой полк, который затем возглавил Александр Сак в качестве командира. Шаламага стал его заместителем. В октябре 2022 года был отдан приказ о преобразовании полка в бригаду, что было выполнено в течение месяца.

Обновленное подразделение проходило боевую подготовку в различных местах по всей Украине и Европе. Украинцев обучали управлять автомобилями M2 Bradley на американской базе в Графенвере (Германия). В бригаде через некоторое время произошло значительное увеличение личного состава, примерно с 400 человек (апрель 2022 года) до 2000 человек (январь 2023 года). В подразделение входят добровольцы из Киева, Днепра, Одессы и Львова. Бригада оснащена М-55, Panthera T6, BMP-1, Leopard 2 и М2А2 ODS Bradley. Она принимала участие в боях за Углегорскую ТЭС 8 мая 2022 года.

Чем занималась 47-я бригада ВСУ у Работино

Подразделение 8 июня 2023 года поддержало контранступление ВСУ, но понесло значительные потери. 11 июля 2023 года старший сержант Валерий Маркус встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и пожаловался на решения командования бригады. Его также возмутило отсутствие интереса к моральному духу солдат и некомпетентность офицеров.

Украинские СМИ писали, что 47-я бригада стала якобы первым украинским подразделением, вошедшим в Работино 22 июля 2023 года, а 23 августа 2023 года бойцы подразделения «развернули флаг страны на руинах местной школы». Минобороны РФ эти данные не подтверждало.

Вчера авторы Telegram-канала «Военная хроника» написали, что на участке Работино — Вербовое сосредоточено минимум три элитных бригады ВСУ: 47-я ОМБр «Магура», 46-я аэромобильная бригада и резервы — подразделения 82-й ОДШБр.

«В том же районе действуют три соединения нового формирования: 116-я, 117-я и 118-я механизированные бригады, причем последние служат источником пехоты для „мясных штурмов“. Из-за высоких потерь бронетехника и авиация ВСУ на данном участке применяются ограниченно. Эти соединения не готовились к совместным действиям, а поступающие в них подкрепления обычно не знают местности и испытывают проблемы со связью и координацией. В результате скученности и проблем в управлении украинские соединения скорее мешают друг другу, чем слаженно наступают», — сообщил источник.

Минобороны РФ 27 сентября заявило, что у Работино нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 47-й и 117-й бригад ВСУ.

МО РФ 21 сентября сообщило, что на Запорожском направлении было отражено 2 атаки 71-й егерской и 47-й мбр ВСУ в районах населенных пунктов Новопокровка и Работино.

«Как для обороны, так и для атаки ВСУ задействуют наиболее боеспособные соединения: в Артемовске это были 92-я ОМБр, 57-я ОМПБр и 77-я ОАэМБр, в Запорожье — 82-я ОДШБр и 47-я ОМБр „Магура“. Все бригады были хорошо вооружены и обучены, однако допускали одни и те же ошибки на поле боя. В Запорожье (и на Южно-Донецком направлении) тактика ВСУ с нерациональным использованием личного состава сохранилась прежде всего из-за сакрализации направления, на котором действуют войска», — добавили авторы «Военной хроники».

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