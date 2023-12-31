С женой и на фоне солдат: что лидеры стран говорят в новогодних обращениях

Фото: kremlin.ru

Новогоднее обращение к гражданам России, 2022 год

Формат новогоднего обращения президента России Владимира Путина не будет разглашаться, заявил 19 декабря его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Год назад глава государства поздравлял граждан в непривычном формате — из штаба Южного военного округа в Ростове-на-Дону в окружении военнослужащих. Какие традиции праздничного обращения к нации существуют за рубежом и как лидеры других государств поздравляют своих граждан с Новым годом или Рождеством — в материале NEWS.ru.

Обращение монарха в Великобритании

В Великобритании первое рождественское обращение монарха к подданным состоялось в 1932 году. Король Георг V тогда выступил по радио. Монархи сменялись, но эта традиция сохранялась.

Дольше всех британцев поздравляла с рождеством королева Елизавета II — в течение 69 лет, с 1952 по 2021 год. В 1957-м она впервые выступила с телеобращением.

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru Елизавета II

Как правило, Елизавета II не говорила в своих обращениях о политике. Обычно она упоминала темы, волновавшие ее лично. Так, в последнем обращении, в 2021 году, Елизавета рассказала о смерти своего мужа принца Филиппа и его значении для нее.

Новый британский монарх, Карл III, продолжил выступать с рождественскими обращениями. В 2022 году он упомянул в своей речи о смерти его матери королевы Елизаветы. Несмотря на политические кризисы в стране и мире, Карл III практически не говорил о международных отношениях. Король призвал помогать бедным и поблагодарил волонтеров, социальных работников, учителей, спасателей и военнослужащих.

Как менялось новогоднее обращение в КНДР

В КНДР не было новогодних обращений почти 20 лет. В 1994 году Ким Ир Сен выступил с праздничной речью, а его сын Ким Чен Ир позже прервал традицию.

Лишь в 2013-м новый лидер Ким Чен Ын записал видеобращение, в котором заявил о необходимости воссоединения Северной и Южной Кореи и предупредил, что разногласия приводят к войнам. Как он тогда добавил, КНДР нужно работать над улучшением экономического положения.

Фото: KCNA/XinHua/Global Look Press Ким Чен Ын

Форма и содержание обращений различаются: лидер Северной Кореи не раз уже удивлял граждан. Так, в поздравлении с наступающим 2017 годом вместо традиционного для глав КНДР коммунистического френча он надел костюм западного фасона. Тогда же Ким Чен Ын раскритиковал самого себя, заявив: «В ушедшем году не всегда мои способности позволяли выполнить все задуманное».

В канун 2020-го северокорейский лидер вместо телевизионного выступления обратился к гражданам с письмом, написанным от руки. Он пожелал всем семьям в стране «большого счастья с любимыми людьми и крепкого здоровья». Учитывая, что в 2020 году началась пандемия COVID-19, Ким Чен Ын как будто предсказал изоляцию в своей речи: 20 февраля в стране были закрыты все школы из-за вируса.

С 2022-го лидер КНДР заменил новогоднее обращение на итоговое выступление на пленуме правящей Трудовой партии Северной Кореи. Оно по-прежнему длится примерно полчаса, и Ким Чен Ын касается следующих тем: экономическое развитие страны, социальные вопросы и международные отношения.

С кем обращаются к нации президенты США

Президенты Соединенных Штатов часто выступают с рождественским поздравлением вместе с супругами. Присутствие первой леди в кадре не всегда формальность. Так, Мелания Трамп, супруга 45-го президента США Дональда Трампа, в ходе рождественского обращения 2020 года говорила так же долго, как и ее муж. Тогда глава Штатов рассказал об истории Рождества, а его жена — об актуальных проблемах, в том числе о борьбе с пандемией коронавируса.

Президенты Билл Клинтон и Барак Обама тоже обращались к американской нации в праздничную ночь вместе с супругами. Однако другие лидеры США, например отец и сын Джорджи Буши, ограничивались письмами или радиопосланиями.

Нынешний президент Штатов Джо Байден выступает с рождественским посланием без супруги. Кроме того, он предпочитает записывать более долгие обращения к согражданам по сравнению с предыдущими лидерами страны. Речь Байдена длится около восьми минут, хотя раньше у американских лидеров было принято выступать от полутора до четырех минут.

Фото: Julia Nikhinson - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press Джо Байден

Содержание обращений никогда не меняется. Все главы США ссылаются на христианскую традицию праздника, которая глубоко укоренилась среди граждан. Также они упоминают в своей речи темы, беспокоящие американцев, такие как бедность или пандемия коронавируса.

Чем отличается новогоднее обращение главы Узбекистана

Во время правления бывшего президента Узбекистана Ислама Каримова новогоднее поздравление приходилось записывать дикторам. Оно длилось примерно полчаса. Его транслировали на двух языках: узбекском и русском.

После того как в 2016 году президентом Узбекистана стал Шавкат Мирзиеев, продолжительность новогодних обращений существенно сократилась. Теперь оно длится от восьми до 15 минут. Однако традиция выступления на двух языках никуда не исчезла. Теперь сам президент страны произносит речь как на русском, так и на узбекском.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС Шавкат Мирзиеев

В обращениях обычно затрагиваются вопросы внутренней политики, и лидер государства рассказывает об общем векторе развития страны. О проблемах в обращениях обычно не говорится. Например, в 2021-м Мирзиеев даже не упомянул о пандемии коронавируса.

Какие языки используют для новогодних поздравлений в Швейцарии

В Швейцарии нет традиционного рождественского или новогоднего обращения к гражданам от президента или премьер-министра. Вместо этого члены правительства страны массово рассылают открытки своим близким, знакомым, влиятельным политикам и бизнесменам. Число таких поздравлений может варьироваться от нескольких сотен до почти двух тысяч экземпляров.

Например, швейцарский министр окружающей среды Дорис Лойтхард отправила накануне 2019 года более 1800 открыток. На них были изображены ноги животных, названия которых перечислили на четырех государственных языках Швейцарии.

«Они символизируют драгоценное разнообразие нашей страны, а также желание оставить след в памяти будущих поколений», — пояснили в возглавляемом Лойтхард министерстве.

Фото: Hristo Vladev/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Дорис Лойтхард

В тот же год министр иностранных дел страны Иньяцио Кассис разослал открытки каштаново-коричневого цвета с серебряными буквами и надписью на 12 языках: итальянском, французском, немецком, романшском, английском, испанском, португальском, русском, японском, корейском, китайском и арабском.

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