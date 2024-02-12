Что думает о Сырском его однокурсник из РФ, чем занимается сын главкома ВСУ

Фото: president.gov.ua

Александр Сырский

Однокурсник нового главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского Андрей Валиков рассказал об их студенческих годах, проведенных в Московском высшем общевойсковом командном училище. Кто такой Антон Сырский, что известно о жизни сына украинского главкома?

Чем занимался Сырский во время учебы в военном училище

По словам Валикова, из всех четырех лет обучения в военном вузе они около года провели в лагерях и полях, чтобы отработать тактическую и огневую подготовку, а также вождение боевых машин.

Однокурсник нынешнего главкома ВСУ подчеркнул, что больше всего ему запомнилось, как они вместе после окончания Московского высшего общевойскового командного училища прошли маршем по Красной площади.

«Так что в одном строю, все были офицерами, лейтенантами, молодыми, красивыми, а дальше судьба раскидала всех», — поделился он воспоминаниями.

Мужчина показал сделанную в те годы фотографию будущего главкома ВСУ. На ней Сырский запечатлен с однокурсником.

«Вот так многие наши выпускники остались за границей, и я мог бы там тоже продолжить свою службу, потому что после выпуска попал в Крым и шесть лет там был. Как точно сложилась судьба у Сырского, я не знал, но в итоге получилось так, что он остался на Украине», — подытожил Валиков.

Фото: t.me/osirskiy Александр Сырский

Где и как живет сын главкома ВСУ

Старший сын Александра Сырского Антон в настоящее время проживает в Сиднее и часто посещает ночные клубы, о чем говорят опубликованные фотографии на его странице в социальной сети «ВКонтакте».

Согласно информации из соцсетей Антона Сырского, он закончил вуз в Австралии и часто публикует различные посты, причем все они на русском языке. В 2019 году на его странице «ВКонтакте» появилась карикатура, где изображен медведь, раскрашенный в цвет российского флага, который ступает по пескам с надписью «Сирия». На заднем фоне показаны прячущиеся за камнем представители ЦРУ и ИГИЛ (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена).

Как отреагировали родители Сырского на его назначение

Главный редактор RT Маргарита Симоньян в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» заявила, что родители главкома ВСУ, которые живут в России, пришли в ужас, когда узнали о назначении сына на должность.

По ее словам, журналисты RT смогли связаться с отцом военнослужащего Станиславом Сырским, и он пояснил, что не знает, как его сын может работать с украинцами.

«Я не знаю, как он работает с ними. Я с ними не работаю. <...>То же самое, что и вы почувствовали [от новости о назначении Сырского], больше ничего», — ответил мужчина.

Симоньян призвала не заниматься «травлей» родителей Сырского, потому что они являются достойными людьми, которые сами пришли в ужас от произошедшего.

«Пожилые родители, которые участвуют в „Бессмертном полку“, очень достойные люди, которые в ужасе от того, что их сын теперь командует ВСУ», — сказала главред RT.

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