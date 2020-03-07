https://static.news.ru/photo/31526fd6-6017-11ea-ac37-fa163e074e61_660.jpg Фото: FB-Fischer/imagebroker.com

Режим ЧП решили ввести исландские власти из-за роста числа инфицированных коронавирусом нового типа COVID-2019, сообщает Норвежское телеграфное бюро.

В учреждениях начинают действовать более жёсткие правила гигиены, направленные на предотвращение заражения. Запрет на проведение массовых мероприятий пока не введён, но власти не исключают такой возможности. За 6 марта в стране выявлены шесть новых случаев заражения, хотя ранее заболевали только выезжавшие за рубеж. Общее число пациентов с диагностированным коронавирусом достигло 43.

Как писал NEWS.ru ранее, вице-президент США Майкл Пенс заявил о том, что на лайнере Grand Princess у 21 человека обнаружен коронавирус. Он добавил, что заражены два пассажира и 19 членов экипажа.