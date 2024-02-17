Известному политику не дали возглавить НАТО Шольц не позволил фон дер Ляйен стать генсеком НАТО из-за ее неприязни к РФ

Фото: Markus Scholz/dpa/Global Look Press

Урсула фон дер Ляйен

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен могла занять пост генерального секретаря НАТО, однако канцлер ФРГ Олаф Шольц отклонил это предложение, так как посчитал, что дипломат слишком критично настроена по отношению к Москве, сообщает газета Welt am Sonntag. По информации издания, ее кандидатуру предложил госсекретарь США Энтони Блинкен в конце 2023 года.

Шольц был категорически против того, чтобы фон дер Ляйен стала главой НАТО, — говорится в материале.

По информации издания, в настоящий момент фаворитом на пост генсека НАТО является исполняющий обязанности премьер-министра Нидерландов Марк Рютте. Решение о его возможном назначении планируют принять до выборов в Европарламент, которые состоятся в июне, говорится в публикации.

Ранее в СМИ сообщили, что переназначение Урсулы фон дер Ляйен главой Еврокомиссии также висит на волоске. По их мнению, одновременно с растущим давлением на ЕС извне ослабевает поддержка и внутри блока. При этом к числу новых вызовов для ЕС относятся трудности оказания Киеву дальнейшей поддержки и урегулирования ближневосточного конфликта.