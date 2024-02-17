Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен могла занять пост генерального секретаря НАТО, однако канцлер ФРГ Олаф Шольц отклонил это предложение, так как посчитал, что дипломат слишком критично настроена по отношению к Москве, сообщает газета Welt am Sonntag. По информации издания, ее кандидатуру предложил госсекретарь США Энтони Блинкен в конце 2023 года.
Шольц был категорически против того, чтобы фон дер Ляйен стала главой НАТО, — говорится в материале.
По информации издания, в настоящий момент фаворитом на пост генсека НАТО является исполняющий обязанности премьер-министра Нидерландов Марк Рютте. Решение о его возможном назначении планируют принять до выборов в Европарламент, которые состоятся в июне, говорится в публикации.
Ранее в СМИ сообщили, что переназначение Урсулы фон дер Ляйен главой Еврокомиссии также висит на волоске. По их мнению, одновременно с растущим давлением на ЕС извне ослабевает поддержка и внутри блока. При этом к числу новых вызовов для ЕС относятся трудности оказания Киеву дальнейшей поддержки и урегулирования ближневосточного конфликта.