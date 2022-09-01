ЧП в Босфорском проливе парализовало движение судов

Фото: Shadati / XinHua / Global Look Press

Пресс-служба береговой охраны Турции на официальной странице Twitter сообщила, что судно, направлявшееся с Украины в Турцию, село на мель в Босфорском проливе и перекрыл движение. Отмечается, что на месте были направлены пять буксиров и два катера. 173-метровое судно LADY ZEHMA село на мель после отказа руля во время плавания с Украины в Стамбул.

Буксиры KURTARMA-5, KURTARMA-6, KURTARMA-9, KURTARMA-12, NAZIM TUR и катера KEGM-3, KEGM-5 были направлены на место происшествия к 173-метровому грузовому судну, которое село на мель из-за отказа руля во время плавания с Украины в Стамбул, — сказано в сообщении береговой охраны Турции.

В ведомстве уточнили, что грузовой корабль после происшествия бросило якорь в заливе Бебек около 21:00 мск.

Танкер под флагом Сингапура сел на мель в Суэцком канале, сообщил ранее телеканал «Аль-Арабия» со ссылкой на осведомленные источники. По имеющимся данным, навигация в канале приостановлена. Позднее издание Youm7 со ссылкой на администрацию водной артерии сообщило, что танкер был снят с мели. Не так давно сотрудникам администрации Суэцкого канала удалось снять с мели судно в навигационных водах Суэцкого канала, — говорится в сообщении. СМИ уточнило, что судоходство возобновится в обычном режиме.