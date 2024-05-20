ЧП с вертолетом Раиси: реакция в мире, о чем говорит молчание США

Фото: Iranian Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Ирана Ибрахим Раиси

В воскресенье, 19 мая, вертолет, на борту которого находился президент Ирана Ибрахим Раиси, совершил жесткую посадку в горах. До сих пор неизвестно, жив ли глава страны. Как мировые лидеры отреагировали на произошедшее, о чем говорит молчание США, Израиля и Украины?

Что известно о ЧП с вертолетом Раиси

Известно, что вертолет жестко приземлился в горах неподалеку от ирано-азербайджанской границы.

В каком состоянии президент Ирана и жив ли он, доподлинно неизвестно. Агентство Mehr удалило ранее опубликованную информацию о том, что он направляется в Тебриз на автомобиле после жесткой посадки вертолета. На месте посадки воздушного судна густой туман, что осложняет поисковую операцию. В Иране призвали молиться за здоровье Раиси.

Минимум четыре группы спасателей смогли приблизиться к возможному месту жесткой посадки вертолета. Глава оперативного штаба Иранского общества Красного Полумесяца Разия Алишунди отметила, что в поисковой операции задействованы 46 оперативных групп, включая специально обученных собак.

По ее словам, глава Иранского общества Красного Полумесяца Пир Хосейн Коливанд также отправился к месту предполагаемого приземления вертолета. По информации агентства Tasnim, темнота и осадки сильно осложняют поиски вертолета. К предполагаемому месту ЧП нет возможности проехать на транспорте, и спасатели идут пешком.

Как отреагировал МИД России

Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия готова оказать содействие в поисках вертолета с президентом Ирана Ибрахимом Раиси на борту. Она отметила, что Москва также может поспособствовать расследованию произошедшего.

«Внимательно отслеживаем появляющуюся информацию о судьбе пассажиров третьего вертолета, в числе которых были высокопоставленные представители Ирана, включая президента Раиси», — сказала Захарова.

Дипломат выразила надежду, что с пассажирами воздушного судна все в порядке и их жизни ничего не угрожает.

Что сказали в Турции

Анкара следит за ЧП с вертолетом президента Ирана Ибрахима Раиси, заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган. Политик выразил надежду на то, что «в самом скором времени будет возможно получить хорошие новости от господина президента» и сопровождавших его политиков.

«Мы глубоко опечалены тем, что президент Ирана, мой брат Ибрахим Раиси и его чиновники попали в катастрофу. Мы внимательно следим за инцидентом, находимся в тесном контакте и координации с иранскими властями и готовы оказать любую необходимую поддержку», — говорится в сообщении.

Что предложил Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил, что Баку готов поддержать Иран. Он назвал Иран дружественной и братской страной.

«Сегодня, после дружеского прощания с президентом Исламской Республики Иран Ибрахимом Раиси, мы были серьезно обеспокоены известием о том, что вертолет, на котором была высокая делегация, совершил аварийную посадку в Иране. Мы молимся Всевышнему за президента Ибрахима Раиси и сопровождающую его делегацию. Как соседняя, дружественная и братская страна, Азербайджанская Республика готова оказать всяческую поддержку», — говорится в сообщении.

О чем говорит молчание США, Израиля и Украины?

Политолог Сергей Марков считает, что страны, не выразившие поддержку Ирану, первые в списке подозреваемых в ЧП.

«Кто не высказал Ирану свою поддержку или сочувствие в какой-то форме? Израиль. Украина. США. Они и первые на подозрении в случае теракта», — написал политолог в своем Telegram-канале.

По мнению Маркова, причастность Израиля исключать не стоит. Таким образом, как считает политолог, израильские спецслужбы мстят Раиси за его жесткую позицию по отношению к политике, которую проводит Тель-Авив.

«Потому что почти все иранцы и вообще мусульмане считают, что это теракт и он был организован Израилем в качестве мести Раиси за жесткую позицию против Израиля», — отметил Марков.

Политолог также добавил, что гибель Раиси не окажет значительного влияния на политику Ирана и не вызовет внутреннего кризиса. Это обусловлено тем, что реальным руководителем страны является не президент, а аятолла — Али Хаменеи. В то же время он допустил, что возможная смерть Раиси может вызвать внешний кризис.

В беседе с NEWS.ru политолог Алексей Макаркин заявил, что ЧП с вертолетом президента Ирана Ибрахима Раиси может быть следствием диверсии со стороны США, Израиля или некоторых сил внутри самой республики. Он также отметил, что воздушное судно вряд ли могли сбить, поскольку на это ничего не указывает, а в тех местах действительно очень тяжелые погодные условия, затрудняющие спасательную операцию.

«Вторая версия — диверсия. Есть два подозреваемых. Один — условный Запад и Израиль, так как при Раиси нанесли удар по Израилю, а последний ответил на него символически. Раиси поддерживает ХАМАС, хотя речь идет не только о Раиси, ХАМАС поддерживает великий аятолла Али Хаменеи. Другой подозреваемый — внутрииранские конфликты. Дело в том, что Хаменеи достиг весьма преклонного возраста — 85 лет. Поэтому нельзя исключать внутреннюю борьбу», — отметил Макаркин.

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